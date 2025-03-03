Минулого тижня усіх солдатів перекинули на фронт, а нових поки й не збираються підвозити. Лише, як зазначив 24 Каналу керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, 10 нових танків рухалися через село Осипенко.

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Про проблеми з технікою та живою силою

Цього тижня рух російської техніки та особового складу залишався майже непомітним, і не тому, що увага була зосереджена на подіях у США, а через відсутність значних переміщень.

"У Росії виникла дуже велика проблема з набором живої сили та бронетехнікою. Це видно з огляду на переміщення по окупованій території, їм немає чого перевозити", – пояснив Петро Андрющенко.

Табори в Маріупольсько-Бердянській агломерації майже порожні. Усі наявні підрозділи вже направлені на фронт, а нових поповнень навіть не видно на горизонті. Таке відбувається вперше з початку окупації.

Не було такого, щоб цілими селищами у військових таборах не було солдатів у стані підготовки до наступної ротації,

– додав він.

Саме через це, зокрема, Росія так наполягає на припиненні вогню. Їм необхідна пауза, навіть більше, ніж Україні.

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Куди рухалися танки

Вперше за останні 3 місяці у Бердянському районі були зафіксовані танки, які перевозяться на тягачах. І що важливо – це не техніка після ремонту або модернізації, а нові поставки. Від Бердянська, неподалік села Осипенко, танки вирушили в напрямку Токмака.

Це не дивно: росіяни знову почали кидати бронетехніку на штурми, тому втрати в техніці змушують їх поповнювати,

– зазначив Андрющенко.

Зараз кількість танків на лінії фронту значно зменшилася порівняно навіть з 2024 роком. Якщо раніше маленька колона налічувала до 10 одиниць, то тепер така кількість може пройти лише за один тиждень.