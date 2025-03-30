Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на большое расследование The New York Times.

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Удар по Крымскому, детали которого ранее были неизвестны

По данным NYT, в 2024 году США не поддержали инициативу Зеленского о предоставлении большего количества помощи для возвращения к границам 1991 года. Однако взамен американцы предложили компромисс в виде операции Lunar Hail.

Операция "Лунный град" предусматривала проведение кампании бомбардировок с использованием ракет большой дальности и беспилотников, чтобы заставить россиян вывести свою военную инфраструктуру из Крыма и вернуть ее обратно в Россию.

Сообщается, что для проведения более широкой крымской компании, чем то происходило ранее, украинцы нуждались в сотнях ракет ATACMS.

ATACMS прибыли ранней весной, чтобы россияне не поняли, что Украина сейчас может нанести удар по Крыму,

– утверждает издание.

В августе 2024 года началась реализация операции. Американские и британские офицеры контролировали практически все аспекты каждого удара, от определения координат до расчета траектории полета ракет.

Как утверждает NYT, из сотни объектов на территории Крыма наиболее желаемой целью был именно Керченский мост. Расследователи говорят, что Зеленский был "одержим" идеей его уничтожить – ведь это один из символов аннексии полуострова.

Согласно плану, ракеты ATACMS должны были попасть в уязвимые места сооружения, а морские беспилотники – подорваться рядом с опорами моста. Однако пока шла подготовка россияне успели укрепить оборону вокруг опор. Поэтому Украина предложила ударить только американскими ракетами.

Однако, как говорится в материале, американцы были против: сами по себе ATACMS не справятся с уничтожением моста. США призвали Украину дождаться готовности беспилотников, или же отвергнуть идею, хотя, в конце концов, уступили. В середине августа 2024 года украинцы сделали залп из ATACMS по мосту. Он выстоял.

Удар оставил несколько "выбоин", которые россияне починили. Иногда им нужно попробовать и не увидеть, что мы правы,

– сказал один из американских генералов.

За исключением эпизода с Крымским мостом, операция "Лунный град" была признана успешной. Российские военные корабли, самолеты, командные пункты, склады оружия и техническое обслуживание были уничтожены или перемещены на материк, во избежание натиска.