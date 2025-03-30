Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на велике розслідування The New York Times.

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Удар по Кримському, деталі якого раніше були невідомі

За данними NYT, у 2024 році США не підтримали ініціативу Зеленського щодо надання більшої кількості допомоги для повернення до кордонів 1991 року. Однак натомість американці запропонували компроміс у вигляді операції Lunar Hail.

Операція "Місячний град" передбачала проведення кампанії бомбардувань із використанням ракет великої дальності та безпілотників, щоб змусити росіян вивести свою військову інфраструктуру з Криму та повернути її назад у Росію.

Повідомляється, що для проведення ширшої кримської компанії, аніж то відбувалося раніше, українці потребували сотні ракет ATACMS.

ATACMS прибули ранньою весною, щоб росіяни не зрозуміли, що Україна зараз може завдати удару по Криму,

– стверджує видання.

У серпні 2024 року розпочалася реалізація операції. Американські та британські офіцери контролювали практично всі аспекти кожного удару, від визначення координат до розрахунку траєкторії польоту ракет.

Як стверджує NYT, з сотні об'єктів на території Криму найбільш бажаною ціллю був саме Керченський міст. Розслідувачі говорять, що Зеленський був "одержимий" ідеєю його знищити – адже це один з символів анексії півострова.

Згідно з планом, ракети ATACMS мали поцілити у вразливі місця споруди, а морські безпілотники – підірватися поруч з опорами мосту. Проте поки тривала підготовка росіяни встигли зміцнити оборону навколо опор. Тому Україна запропонувала вдарити лише американськими ракетами.

Однак, як йдеться у матеріалі, американці були проти: самі по собі ATACMS не впораються зі знищенням моста. США закликали Україну дочекатися готовності безпілотників, або ж відкинути ідею, хоча, зрештою, поступилися. У середині серпня 2024 року українці зробили залп з ATACMS по мосту. Він вистояв.

Удар залишив кілька "вибоїн", які росіяни полагодили. Іноді їм потрібно спробувати і не побачити, що ми праві,

– сказав один з американських генералів.

За винятком епізоду з Кримським мостом, операція "Місячний град" була визнана успішною. Російські військові кораблі, літаки, командні пункти, склади зброї та технічне обслуговування були знищені або переміщені на материк, щоб уникнути натиску.