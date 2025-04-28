Про це 24 Каналу розповів керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко, зауваживши, що ця залізнична система уже приєднана до системи управління залізницею Росії. До неї мала б завітати "бавовна".

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Росіяни почали активно використовувати залізницю

Росіянам вдалось запустити перший потяг з Довжанська (Луганська область) до Севастополя. Більшу свою частину він пройшов окупованими територіями по залізниці з Ростова-на-Дону до Криму. Керівник "Центру вивчення окупації" зауважив, що про неї вже давно говорили в медіапросторі. Раніше виникало питання, як часто росіяни зможуть її використовувати.

"Так от – сьогодні зафіксовано потяг, який вийшов зі станції Федорівка (біля Мелітополя) і поїхав до Джанкоя. Він віз приблизно 70 вагонів з контейнерами. Ймовірно, потім росіяни потягнуть потяг в порти в Керч або Севастополь", – сказав він.

Перешкод у потяга не було, тому, за словами Андрющенка, росіяни перейшли до активної фази щодо використання залізниці. Ба більше, на вокзалах окупованих територій люди тепер можуть придбати квитки онлайн. Хоч пасажирських потягів зараз немає, це свідчить, що система управління залізницею на ТОТ інтегрована в загальну систему залізниці Росії.

Це вказує, що Кримський міст стає непотрібним. Адже тепер росіяни мають зручний, з огляду на вантажність, безпеку проходження, залізничний шлях, який вони будуть охороняти та використовувати.,

– наголосив він.

Керівник "Центру вивчення окупації" додав, що Україні потрібно завдавати ударів по цій залізниці. Якщо це станеться, окупанти почнуть натягувати на неї сітки від ударів дронами тощо. Для ворога залізниця важлива, адже вони можуть перевозити нею будь-що. Мотори потяга ж обладнані дизельними двигунами, що робить їх автономними.

До речі, раніше Андрющенко також повідомив про військову базу, розташовану поблизу Покровська, до якої росіяни доставляють вантажі через Іловайськ з території Росії. Відновлення залізничної гілки для цього постачання активно триває з осені 2024 року. Її могли б знищити 12 ракет ATACMS.