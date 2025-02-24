Це докорінно змінює залізничну логістику росіян, сказав 24 Каналу керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко. Зокрема, балкерами російські окупанти планують вивести через Маріупольський порт аж 88 вагонів викраденого українського вугілля, яке прибуло на нього залізницею. Окрім вугілля, росіяни вивозять зерно, метал тощо.

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"Тепер усе значно простіше"

Іловайський залізничний вузол повноцінно працює, але через вогневий контроль далі на Ясинувату та Горлівку кусок залізниці ще стоїть. А от ділянка Волноваха – Оленівка – Донецьк запрацювала.

Це скорочує час й спрощує росіянам логістику,

– мовив Андрющенко.

Росіяни загалом покази, як відбуватиметься логістика. Вантажний потяг на 88 вагонів з вугіллям прийшов у Маріупольський порт й потім туди відразу зайшов балкер.

"Також ми помічали, що з Маріуполя йдуть залізничні цистерни з паливом. Тепер росіянам на лінію фронту набагато швидше, безпечніше й простіше доставляти вантажі. Не сьогодні – завтра окупанти можуть спокійно доставляти будь-яку зброю", – додав керівник "Центру вивчення окупації".

До слова, раніше Андрющенко повідомляв, що росіяни будують нову залізничну гілку від Ростова до Маріуполя через селище Бойківське, яку можуть завершити до осені. Крім того, за його словами, залізничне сполучення між Маріуполем має досить загрозливий і неприємний вигляд для наших Сил оборони.