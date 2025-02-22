Це відкриває нові можливості для загарбників. Про це 24 Каналу розповів керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко.

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Ворог має кільцеву дорогу

Петро Андрющенко зазначив, що одна гілка залізниці йде через Іловайськ, Донецьк, станцію Доля, Оленівку, Волноваху, Маріуполь. Інша – Ростов-на-Дону, Іловайськ, далі спускається до селища Гранітне і там вже селище Маловодне, станція, яка розходиться на Волноваху і Маріуполь. Цю гілку не можна використовувати для завеликих вантажів.

Є повноцінна зв'язка з Ростовом-на-Дону, з Росією. Крім того, вони потихесеньку будують ще одну гілку, коротшу, від Ростова до Маріуполя. Не вздовж моря, як зазвичай малюють. Там вона йде через селище Бойківське, яке потрапило у нашу зону уваги нещодавно. Це на Північний Схід від Маріуполя. З такими темпами приблизно до осені вони її дотягнуть,

– сказав він.

Найгірша ситуація на ділянці від Волновахи до Розівки, яка йде через Вугледар. Через окупацію Вугледара вона стала абсолютно доступною для ворога. Вони вже завершили там ремонт та мають її запустити.

"Це означає, що вони мають кільцеву дорогу з Криму до Криму, з Ростова до Ростова, як вони її називають. Ця гілка після Волновахи буде включати Розівку Запорізької області, далі Токмак, з можливістю гілки в Бердянськ, далі – Мелітополь, далі – Джанкой. Тобто повноцінне кільцеве сполучення. Безумовно, щодо військової логістики це не покращать нашу ситуацію", – пояснив керівник "Центру вивчення окупації".

За його словами, сподівання на тактику Сил оборони, яку ми бачили у січні, коли були завдані декілька ударів по залізниці і безпосередньо по потягу, який рухався з Бердянська до Токмака.

Найгірше те, що росіяни везуть паливо з Ростова-на-Дону безпосередньо на Донецьк. Якщо до того вони могли дотягнути його лише до Волновахи, то відкриття гілки Волноваха – Оленівка – Донецьк до станції Доля дозволило все це перевозити в Донецьк. Це набагато ближче до лінії фронту. Наприклад, до Покровського напряму. Крім того, частину палива, яка зберігалася в Маріупольському порту, теж повезли потягами на Донецьк.

"Тому це залізничне сполучення між Маріуполем і далі має досить загрозливий і неприємний вигляд для наших Сил оборони. Тому треба шукати протидію. Є певні моменти. Я сподіваюсь, що Сили оборони все-таки намацають, як ліквідувати усі ці гілки", – додав Андрющенко.