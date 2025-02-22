Это открывает новые возможности для захватчиков. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко.

Читайте также Функционирует полноценно: Андрющенко сказал, какую новую железную дорогу построили россияне

Враг имеет кольцевую дорогу

Петр Андрющенко отметил, что одна ветка железной дороги идет через Иловайск, Донецк, станцию Доля, Оленовку, Волноваху, Мариуполь. Другая – Ростов-на-Дону, Иловайск, далее спускается к поселку Гранитное и там уже поселок Маловодное, станция, которая расходится на Волноваху и Мариуполь. Эту ветку нельзя использовать для слишком больших грузов.

Есть полноценная связка с Ростовом-на-Дону, с Россией. Кроме того, они потихоньку строят еще одну ветку, короче, от Ростова до Мариуполя. Не вдоль моря, как обычно рисуют. Там она идет через поселок Бойковское, которое попало в нашу зону внимания недавно. Это на северо-восток от Мариуполя. С такими темпами примерно к осени они ее дотянут,

– сказал он.

Худшая ситуация на участке от Волновахи до Розовки, которая идет через Угледар. Из-за оккупации Угледара она стала абсолютно доступной для врага. Они уже завершили там ремонт и должны ее запустить.

"Это означает, что они имеют кольцевую дорогу из Крыма в Крым, из Ростова в Ростов, как они ее называют. Эта ветка после Волновахи будет включать Розовку Запорожской области, далее Токмак, с возможностью ветки в Бердянск, далее – Мелитополь, далее – Джанкой. То есть полноценное кольцевое сообщение. Безусловно, по военной логистике это не улучшит нашу ситуацию", – объяснил руководитель "Центра изучения оккупации".

По его словам, надежда на тактику Сил обороны, которую мы видели в январе, когда были нанесены несколько ударов по железной дороге и непосредственно по поезду, который двигался из Бердянска в Токмак.

Хуже всего то, что россияне везут топливо из Ростова-на-Дону непосредственно на Донецк. Если до того они могли дотянуть его только до Волновахи, то открытие ветки Волноваха – Оленовка – Донецк до станции Доля позволило все это перевозить в Донецк. Это гораздо ближе к линии фронта. Например, до Покровского направления. Кроме того, часть топлива, которая хранилась в Мариупольском порту, тоже повезли поездами на Донецк.

"Поэтому это железнодорожное сообщение между Мариуполем и дальше имеет достаточно угрожающий и неприятный вид для наших Сил обороны. Поэтому надо искать противодействие. Есть определенные моменты. Я надеюсь, что Силы обороны все-таки нащупают, как ликвидировать все эти ветки", – добавил Андрющенко.