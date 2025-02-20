Об этом в эфире 24 Канала отметил руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко. Он добавил, что поезда курсируют в Донецк, а также следуют через Еленовку и Иловайск.

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"То есть она работает не просто полноценно, а даже больше, чем мы ожидали, и имеет полное сообщение с Ростовом-на-Дону", – сказал Петр Андрющенко.

Что россияне перевозят поездом

Он также отметил, что значительное количество вагонов движется в сторону Мариуполя. Поезд, курсировавший 20 февраля, состоял из 88 вагонов. Он перевозил уголь в порт, где он должен был быть разгружен.

Навигация в Мариупольском порту еще не восстановлена, поскольку море замерзло. Но рано или поздно она начнется. Железная дорога сейчас соединяет Мариуполь и Волноваху. Она обеспечивает сообщение Ростова-на-Дону со всеми оккупированными территориями, включая Мариуполь и Донецк,

– сказал Андрющенко.

Он добавил, что россияне уже транспортируют из Ростова-на-Дону топливо, которое они накапливали, по железной дороге в Мариупольский порт. Там оно хранится, а также транспортируется и в Донецк.

"Это ближайший, самый быстрый и безопасный путь доставки топлива для нужд фронта России. Это гораздо безопаснее, чем дорога, ведь сложнее поразить. Ну, и количество перевозок не сопоставимо", – отметил Андрющенко.

Существенная экономия времени

Он пояснил, ранее россияне перевозили топливо из Ростова-на-Дону автотранспортом на расстояние 300 км. Теперь один железнодорожный состав заменяет месяц таких автомобильных перевозок.

Мы лелеяли надежду, что эти два моста будут разрушены. Были определенные предпосылки, а также попытки и успешные удары по логистике, в частности в Бердянском и Очаковском районах Запорожской области,

– сказал Андрющенко.

Он подытожил, что надеется на поражение логистики россиян, которые сделают невозможным железнодорожное движение. Ведь эта железная дорога значительно помогает оккупантам и способствует их продвижению на линии фронта.