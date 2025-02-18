Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный канал 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. Ситуация в Часовом Яру остается сложной. Оккупанты почти непрерывно штурмуют город с разных направлений.

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Захватили в плен десантников

Как рассказывают военные, российские оккупанты бросают на штурм Часового Яра воздушно-десантные и мотострелковые подразделения. Также враг разрушает остатки зданий, которые еще стоят в городе.

Продолжаются почти непрерывные штурмы с разных направлений. Одновременно враг разрушает остатки зданий в населенном пункте всеми возможными видами вооружения,

– говорится в сообщении.

В таких сверхсложных условиях воины 24 ОМБр не только сдерживают и уничтожают врага, но и регулярно берут российских пленных.

Там обнародовали фотографии российских десантников, которые сдались в плен и сохранили свои жизни.

Российские пленные в Часовом Яру / Фото 24 ОМБр

Российские пленные в Часовом Яру / Фото 24 ОМБр

Российские пленные в Часовом Яру / Фото 24 ОМБр

Напомним, по состоянию на 18 февраля потери России достигают более 861 тысячи личного состава. Также Силы обороны Украины уничтожили 10 101 вражеский танк, 21 075 боевых бронированных машин, 23 275 артиллерийских систем, 1 285 РСЗО и т.п.