О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 10 по 16 февраля 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

Интересно Битва за Купянск: почему россияне хотят взять город и зачем им Харьковщина

Количество штурмов растет

Неделей ранее аналитики констатировали уменьшение количества штурмовых действий со стороны противника, однако на прошлой неделе, к сожалению, ситуация изменилась.

15 февраля стало самым тяжелым днем на фронте в этом году. Тогда произошло 261 боевое столкновение в течение суток:

на Покровском – 71;

на Купянском – 39;

на Краматорском – 29;

на Лиманском – 27;

на Новопавловском – 25;

на Торецком – 19;

на Курском – 15;

на Северском – 10;

на Приднепровском – 8;

на Харьковском – 5;

на Ореховском – 2.

В то же время линия фронта осталась неизменной на ряде направлений:

на Харьковском направлении продолжаются бои вблизи Липцов и в Волчанске;

на Лиманском направлении враг давит в районе Ивановки и Тернов;

на Северском направлении бои продолжаются в районе Выемки;

на Краматорском направлении продолжаются бои в Часовом Яре и на флангах;

на Торецком направлении бои продолжаются в Торецке и возле Нелиповки;

на Ореховском направлении столкновения происходят в районе Роботино;

на Приднепровском направлении бои продолжаются в районе Крынков и Казачьих Лагерей.

Россияне атакуют в Курской области

Российские войска в Курской области продолжают попытки вернуть себе под контроль утраченную территорию области. Столкновения продолжаются по всей линии фронта в Курской области. Самая сложная ситуация на южном фланге в районе Суджи, которая постоянно под российскими обстрелами. На северном фланге – в районе Свердликово.

На прошлой неделе вражеские войска продвинулись вблизи Свердликово и Николаево-Дарьино в направлении украинской границы.





Ситуация в Курской области / Карта DeepStateMAP

Россияне атакуют под Купянском

Осложняется ситуация на Купянском направлении. Южнее Купянска Силы обороны остановили продвижение вражеских войск, хотя россияне все еще осуществляют многочисленные попытки штурмов.

В то же время ухудшилась ситуация севернее Купянска – в районе Двуречной. На прошлой неделе враг продвинулся в Двуречной, возле Новомлынска и прорвался в Фиголовку. Пока намерение врага заключается в окончательном закреплении на правом берегу Оскола. В перспективе россияне стремятся создать все предпосылки для штурма Купянска.





Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян на Луганщине

Абсолютное большинство Луганской области оккупировано врагом. Сейчас бои продолжаются в районе села Макеевка на западе региона возле границы с Харьковщиной.

К сожалению, на прошлой неделе врагу удалось продвинуться в Макеевке. Бои продолжаются, ведь враг стремится захватить всю Луганщину.





Ситуация в Луганской области / Карта DeepStateMAP

Что происходит под Покровском

Самым сложным направлением на линии фронта остается Покровское, ведь именно на это направление приходится наибольшее количество вражеских штурмов. Отдельно надо рассматривать ситуацию на разных участках.

В районе Воздвиженки россиянам все-таки удалось выйти на трассу Покровск – Константиновка. Также российские войска продвинулись вблизи Барановки и в направлении Тарасовки увеличилась серая зона.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Возле Покровска Силам обороны удалось освободить село Песчаное, что на юго-запад от города. Кроме того, наши воины не допустили никаких продвижений врага в направлении города.





Ситуация возле Покровска / Карта DeepStateMAP

Также на прошлой неделе не было никаких продвижений врага в Котлино и Удачном, соответственно, расстояние между линией фронта и Днепропетровской областью остается без изменений.

В районе Надиевки и Серебряного врагу удалось существенно продвинуться. Россияне оккупировали Серебряное и прорвались в село Запорожье. На этом участке расстояние от ЛБЗ до админграницы областей составляет около 7 километров.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Угроза окружения возле Дачного и прорыв в Новоселку

В районе Курахово враг продолжает продвигаться в Андреевке, давить на Дачное и Улаклы. В результате российских продвижений в районе Дачного и Улаклов образовался "мешок", который является потенциально угрожающим для Сил обороны на этом участке.

Также вражеские войска давят на Константинополь, а серая зона простирается почти до села.





Ситуация на Новопавловском направлении / Карта DeepStateMAP

В районе Большой Новоселки вопреки прогнозам россиянам удалось форсировать реку Мокрые Ялы и продолжить наступление. Российские войска захватили территорию между Времевкой и Новоселкой и прорвались в Новоочеретоватое и закрепились там.

Также вражеские войска совершили прорыв в Новоселку, однако закрепиться там россиянам не удалось. Часть села и его окрестности перешли в серую зону.





Ситуация в районе Большой Новоселки / Карта DeepStateMAP

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