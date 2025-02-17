О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 10 по 16 февраля 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

Интересно Битва за Купянск: почему россияне хотят взять город и зачем им Харьковщина

Неделей ранее аналитики констатировали уменьшение количества штурмовых действий со стороны противника, однако на прошлой неделе, к сожалению, ситуация изменилась.

15 февраля стало самым тяжелым днем на фронте в этом году. Тогда произошло 261 боевое столкновение в течение суток:

  • на Покровском – 71;
  • на Купянском – 39;
  • на Краматорском – 29;
  • на Лиманском – 27;
  • на Новопавловском – 25;
  • на Торецком – 19;
  • на Курском – 15;
  • на Северском – 10;
  • на Приднепровском – 8;
  • на Харьковском – 5;
  • на Ореховском – 2.

В то же время линия фронта осталась неизменной на ряде направлений:

  • на Харьковском направлении продолжаются бои вблизи Липцов и в Волчанске;
  • на Лиманском направлении враг давит в районе Ивановки и Тернов;
  • на Северском направлении бои продолжаются в районе Выемки;
  • на Краматорском направлении продолжаются бои в Часовом Яре и на флангах;
  • на Торецком направлении бои продолжаются в Торецке и возле Нелиповки;
  • на Ореховском направлении столкновения происходят в районе Роботино;
  • на Приднепровском направлении бои продолжаются в районе Крынков и Казачьих Лагерей.

Российские войска в Курской области продолжают попытки вернуть себе под контроль утраченную территорию области. Столкновения продолжаются по всей линии фронта в Курской области. Самая сложная ситуация на южном фланге в районе Суджи, которая постоянно под российскими обстрелами. На северном фланге – в районе Свердликово.

На прошлой неделе вражеские войска продвинулись вблизи Свердликово и Николаево-Дарьино в направлении украинской границы.

Курская область
Курская область
Ситуация в Курской области / Карта DeepStateMAP

Осложняется ситуация на Купянском направлении. Южнее Купянска Силы обороны остановили продвижение вражеских войск, хотя россияне все еще осуществляют многочисленные попытки штурмов.

В то же время ухудшилась ситуация севернее Купянска – в районе Двуречной. На прошлой неделе враг продвинулся в Двуречной, возле Новомлынска и прорвался в Фиголовку. Пока намерение врага заключается в окончательном закреплении на правом берегу Оскола. В перспективе россияне стремятся создать все предпосылки для штурма Купянска.

Купянское направление
Купянское направление
Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

Абсолютное большинство Луганской области оккупировано врагом. Сейчас бои продолжаются в районе села Макеевка на западе региона возле границы с Харьковщиной.

К сожалению, на прошлой неделе врагу удалось продвинуться в Макеевке. Бои продолжаются, ведь враг стремится захватить всю Луганщину.

Луганская область
Луганская область
Ситуация в Луганской области / Карта DeepStateMAP

Самым сложным направлением на линии фронта остается Покровское, ведь именно на это направление приходится наибольшее количество вражеских штурмов. Отдельно надо рассматривать ситуацию на разных участках.

В районе Воздвиженки россиянам все-таки удалось выйти на трассу Покровск – Константиновка. Также российские войска продвинулись вблизи Барановки и в направлении Тарасовки увеличилась серая зона.

Покровское направление
Покровское направление
Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Возле Покровска Силам обороны удалось освободить село Песчаное, что на юго-запад от города. Кроме того, наши воины не допустили никаких продвижений врага в направлении города.

Покровское направление
Покровское направление
Ситуация возле Покровска / Карта DeepStateMAP

Также на прошлой неделе не было никаких продвижений врага в Котлино и Удачном, соответственно, расстояние между линией фронта и Днепропетровской областью остается без изменений.

В районе Надиевки и Серебряного врагу удалось существенно продвинуться. Россияне оккупировали Серебряное и прорвались в село Запорожье. На этом участке расстояние от ЛБЗ до админграницы областей составляет около 7 километров.

Покровское направление
Покровское направление
Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

В районе Курахово враг продолжает продвигаться в Андреевке, давить на Дачное и Улаклы. В результате российских продвижений в районе Дачного и Улаклов образовался "мешок", который является потенциально угрожающим для Сил обороны на этом участке.

Также вражеские войска давят на Константинополь, а серая зона простирается почти до села.

Новопавловское направление
Новопавловское направление
Ситуация на Новопавловском направлении / Карта DeepStateMAP

В районе Большой Новоселки вопреки прогнозам россиянам удалось форсировать реку Мокрые Ялы и продолжить наступление. Российские войска захватили территорию между Времевкой и Новоселкой и прорвались в Новоочеретоватое и закрепились там.

Также вражеские войска совершили прорыв в Новоселку, однако закрепиться там россиянам не удалось. Часть села и его окрестности перешли в серую зону.

Большая Новоселка
Великая Новоселка
Ситуация в районе Большой Новоселки / Карта DeepStateMAP

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