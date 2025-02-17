Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 10 по 16 лютого 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

Цікаво Битва за Куп'янськ: чому росіяни хочуть взяти місто і навіщо їм Харківщина

Тижнем раніше аналітики констатували зменшення кількості штурмових дій з боку противника, однак минулого тижня, на жаль, ситуація змінилася.

15 лютого стало найважчим днем на фронті у цьому році. Тоді відбулося 261 бойове зіткнення протягом доби:

  • на Покровському – 71;
  • на Куп'янському – 39;
  • на Краматорському – 29;
  • на Лиманському – 27;
  • на Новопавлівському – 25;
  • на Торецькому – 19;
  • на Курському – 15;
  • на Сіверському – 10;
  • на Придніпровському – 8;
  • на Харківському – 5;
  • на Оріхівському – 2.

Водночас лінія фронту залишилася незмінною на низці напрямків:

  • на Харківському напрямку тривають бої поблизу Липців та у Вовчанську;
  • на Лиманському напрямку ворог тисне в районі Іванівки й Тернів;
  • на Сіверському напрямку бої тривають в районі Виїмки;
  • на Краматорському напрямку тривають бої в Часовому Яру та на флангах;
  • на Торецькому напрямку бої тривають в Торецьку та біля Неліпівки;
  • на Оріхівському напрямку зіткнення відбуваються в районі Роботиного;
  • на Придніпровському напрямку бої тривають в районі Кринків та Козачих Лагерів.

Російські війська у Курській області продовжують спроби повернути собі під контроль втрачену територію області. Зіткнення тривають по всій лінії фронту на Курщині. Найскладніша ситуація на південному фланзі в районі Суджі, яка постійно під російськими обстрілами. На північному фланзі – в районі Свердликового.

Минулого тижня ворожі війська просунулися поблизу Свердликового та Миколаїво-Дар'їного в напрямку українського кордону.

Курська область
Курська область
Ситуація в Курській області / Карта DeepStateMAP

Ускладнюється ситуація на Куп'янському напрямку. Південніше Куп'янська Сили оборони зупинили просування ворожих військ, хоча росіяни все ще здійснюють численні спроби штурмів.

Водночас погіршилася ситуація північніше Куп'янська – в районі Дворічної. Минулого тижня ворог просунувся у Дворічній, біля Новомлинська та прорвався у Фиголівку. Поки що намір ворога полягає в остаточному закріпленні на правому березі Осколу. У перспективі росіяни прагнуть створити всі передумови для штурму Куп'янська.

Куп'янський напрямок
Куп'янський напрямок
Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Абсолютна більшість Луганської області окупована ворогом. Зараз бої тривають в районі села Макіївка на заході регіону біля межі з Харківщиною.

На жаль, минулого тижня ворогу вдалося просунутися в Макіївці. Бої продовжуються, адже ворог прагне захопити усю Луганщину.

Луганська область
Луганська область
Ситуація в Луганській області / Карта DeepStateMAP

Найскладнішим напрямком на лінії фронту залишається Покровський, адже саме на цей напрямок припадає найбільша кількість ворожих штурмів. Окремо треба розглядати ситуацію на різних ділянках.

У районі Воздвиженки росіянам таки вдалося вийти на трасу Покровськ – Костянтинівка. Також російські війська просунулися поблизу Баранівки та в напрямку Тарасівки збільшилася сіра зона.

Покровський напрямок
Покровський напрямок
Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Біля Покровська Силам оборони вдалося звільнити село Піщане, що на південний захід від міста. Крім того, наші воїни не допустили жодних просувань ворога у напрямку міста.

Покровський напрямок
Покровський напрямок
Ситуація біля Покровська / Карта DeepStateMAP

Також минулого тижня не було жодних просувань ворога в Котлиному та Удачному, відповідно, відстань між лінією фронту та Дніпропетровською областю залишається без змін.

В районі Надіївки та Срібного ворогу вдалося суттєво просунутися. Росіяни окупували Срібне та прорвалися у село Запоріжжя. На цій ділянці відстань від ЛБЗ до адмінмежі областей становить близько 7 кілометрів.

Покровський напрямок
Покровський напрямок
Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

В районі Курахового ворог продовжує просуватися в Андріївці, тиснути на Дачне та Улакли. У результаті російських просувань у районі Дачного та Улаклів утворився "мішок", який є потенційно загрозливим для Сил оборони на цій ділянці.

Також ворожі війська тиснуть на Костянтинопіль, а сіра зона простягається майже до села.

Новопавлівський напрямок
Новопавлівський напрямок
Ситуація на Новопавлівському напрямку / Карта DeepStateMAP

У районі Великої Новосілки усупереч прогнозам росіянам вдалося форсувати річку Мокрі Яли та продовжити наступ. Російські війська захопили територію між Времівкою та Новосілкою та прорвалися в Новоочеретувате й закріпилися там.

Також ворожі війська здійснили прорив у Новосілку, проте закріпитися там росіянам не вдалося. Частина села та його околиці перейшли у сіру зону.

Велика Новосілка
Велика Новосілка
Ситуація в районі Великої Новосілки / Карта DeepStateMAP

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