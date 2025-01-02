Сегодня существует железнодорожное сообщение из Ростова, через поселок Маловодное Волновахского района, которое расходится дальше на оккупированные территории. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко, объяснив, что этот участок россияне восстановили, а не построили.

Читайте также Оттуда совсем не ожидали: кого в огромном количестве начали свозить в Мариуполь

Как работает российская железная дорога

От Волновахи есть линия через Угледар в Розовку, далее добавляется ветка в Бердянске, Токмаке, Мелитополе и наконец в Джанкое. Фактически россияне получили сообщение из Ростова в оккупированный Крым. Но полным кольцом железная дорога так и не заработала.

В районе Угледара они не завершили ремонтные работы. Также железная дорога перестала частично функционировать на участке между Токмаком и Бердянском, потому что Силы обороны нанесли системные удары по железнодорожной и портовой логистике и остановили это сообщение,

– рассказал Петр Андрющенко.

В оккупированный Мариуполь по железной дороге едет исключительно уголь из Луганской области. Его накапливают в порту для дальнейшего похищения. С середины декабря 2024 года порт стоит, ни одного судна там нет и не видно, чтобы к приему грузов кто-то готовился.

Что перевозят россияне

Логистика из Ростова-на-Дону в Волноваху работает. Раз в несколько дней фиксируют прохождение грузовых поездов. Учитывая то, что в Волновахе нет моря, порта, то понятно, что сюда едут грузы военного назначения.

Определить, что именно доставляют, достаточно трудно. Но, скорее всего, говорится о боекомплекте и живой силе, техники пока не видели,

– добавил Андрющенко.

Относительно автомобильного пути, то никакой новой трассы не существует. Вдоль Азовского моря всегда была дорога в Крым. Она начинается из Ростова и идет через Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Приморск и в районе Мелитополя переходит на территорию Крыма. Никакого строительства там нет, оккупанты только расширяют дорогу, вероятно, для того, чтобы списать средства.

Обратите внимание! Россияне предусмотрели строительство трассы Р-280 "Новороссия" от Ростова-на-Дону до Крыма. В Донецкой области уже построили более 30 километров. Дорогу ведут в обход городов, чтобы гражданские не видели, что именно по ней перевозят.

"Что касается реального строительства, то осенью 2024 года россияне строили отдельную сокращенную ветку железной дороги через поселок Бойковское, одновременно пытаются сделать дорогу в объезд Мариуполя", – подчеркнул Андрющенко.

Учитывая сроки работы и качество строительства, можно предположить, что оккупантам нужно не менее трех лет, чтобы закончить все задуманное. Относительно железнодорожного сообщения, то времени может понадобиться еще больше.