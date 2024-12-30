Об этом в эфире 24 Канала рассказал депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин, добавив, что в течение 2023 – 2024 годов россияне реконструировали 78 километров этой дороги.

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В чем особенность трассы Р-280

Российские захватчики предусмотрели расширение дороги до 4-х полос, чтобы была возможность увеличить пропускную способность для передвижения транспорта, в первую очередь – военной российской техники.

По словам Забавина, главный приоритет в этой программе, который россияне даже не скрывают – это запуск дороги не через города, а мимо них.

Первым в списке – Мариуполь. Россияне хотят построить часть дороги (31 километр) в объезд Мариуполя, чтобы отвести от глаз жителей города передвижения военной российской техники, которая сейчас курсирует через весь город. Это позволяет мариупольцам фиксировать ее перемещение,

– отметил Забавин.

Сейчас Мариуполь используется россиянами как военно-логистический хаб, вражеская техника курсирует в 2-х направлениях: из Ростовской области через Новоазовск в сторону Запорожской области и в обратном для ремонта.

Одним из ключевых показателей этой трассы, которую россияне реконструируют – это расширение подъездов к портам. По словам Забавина, Россия выделила 5 миллиардов рублей на реконструкцию Бердянского и Мариупольского портов, поэтому оккупанты готовят соответствующую инфраструктуру в виде автодорог.