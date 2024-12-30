Про це в етері 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін, додавши, що протягом 2023 – 2024 років росіяни реконструювали 78 кілометрів цієї дороги.
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В чому особливість траси Р-280
Російські загарбники передбачили розширення дороги до 4-х смуг, щоб була можливість збільшити пропускну спроможність для пересування транспорту, в першу чергу – військової російської техніки.
Зі слів Забавіна, головний пріоритет в цій програмі, який росіяни навіть не приховують – це запуск дороги не через міста, а повз них.
Першим в списку – Маріуполь. Росіяни хочуть збудувати частину дороги (31 кілометр) в об'їзд Маріуполя, щоб відвести від очей жителів міста пересування військової російської техніки, яка зараз курсує через все місто. Це дає змогу маріупольцям фіксувати її переміщення,
– зазначив Забавін.
Зараз Маріуполь використовується росіянами як військово-логістичний хаб, ворожа техніка курсує у 2-х напрямках: з Ростовської області через Новоазовськ в бік Запоріжжя і у зворотному для ремонту.
Одним з ключових показників цієї траси, яку росіяни реконструюють – це розширення під'їздів до портів. Зі слів Забавіна, Росія виділила 5 мільярдів рублів на реконструкцію Бердянського та Маріупольського портів, тому окупанти готують відповідну інфраструктуру у вигляді автошляхів.