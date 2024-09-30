Відомо, що ворожі колони їхали у напрямку Вугледара та Курахового. В етері 24 Каналу депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів, як маріупольцям вдається фіксувати пересування росіян.

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Транзит російської техніки через Маріуполь

Маріупольці, які передають інформацію, зафіксували періодичне пересування військової техніки та живої сили ворога з боку заїзду в Маріуполь й далі у бік виїзду у напрямку Вугледара.

Наразі я не можу назвати точну кількість техніки та особового складу, яку окупанти перекинули через Маріуполь,

– мовив Забавін.

Втім, російська техніка рухається й у зворотному напрямку. Назад відповідно везуть пошкоджену техніку.

Є логістичний коридор у два боки й щодо постачання, й щодо вивезення,

– зазначив депутат Маріупольської міської ради.

Жителі Маріуполя фіксують інтенсивність перевезень через місто, адже ворог не будує дорогу в об'їзд міста. Так звана траса Р-280 "Новоросія" проходить через Ростовську область Росії та через Новоазовськ до Маріуполя. Тож усі російські колони з технікою та солдатами йде через місто.