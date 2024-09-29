Однак сенсу розширювати трасу не було. Її пропускна здатність була цілком нормальною. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко сказав 24 Каналу, що росіяни просто "заривають" гроші. Хоча після деокупації Україні гірше не буде.

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Про який нюанс не говорять окупанти

За словами Андрющенка, будувати трасу Р-280 було безглуздим рішенням з огляду на 2 причини:

дорога впирається одразу в Маріуполь. Ворог не побудував об'їзну. Весь потік автівок тепер у місті;

поряд з автошляхом, імовірно, прокладають трубопровід або для нафтопродуктів, які хочуть качати до Криму, або для питної води.

Це точно не газопровід, тому що новий було прокладено ще під час українського контролю, тому немає сенсу,

– наголосив Петро Андрющенко.

Траса має додаткове інфраструктурне навантаження, про що ворог традиційно замовчує. Оскільки такий трубопровід дозволить доставляти дизель на наливні станції та викачувати його ще ближче до лінії фронту.

Зверніть увагу! Як повідомили у мінтрансі Росії, у чотирисмугове виконання переводяться три ділянки дороги Р-280 "Новоросія" Ростов-на-Дону – Маріуполь – Мелітополь – Сімферополь.

Найближча точка зберігання нафтопродуктів розташована у Новоазовську. Інша – у порту Маріуполя та на комбінаті імені Ілліча. Звідти однаково все потрібно доставити на поле бою, а трубопровід полегшує це завдання.

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У цьому напрямку росіяни швидко рухаються. Якість трубопроводу набагато краща, аніж траса Р-280 "Новоросія". Вона суттєво не розв'яже проблеми окупантів. Єдине, для чого її можуть будувати – на Кримський міст не запускають вантажівки вагою більш як 10 тонн. Тому все постачання відбувається через Маріуполь.