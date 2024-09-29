Однако смысла расширять трассу не было. Ее пропускная способность была вполне нормальной. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сказал 24 Каналу, что россияне просто "зарывают" деньги. Хотя после деоккупации Украине хуже не будет.

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О каком нюансе не говорят оккупанты

По словам Андрющенко, строить трассу Р-280 было бессмысленным решением, учитывая 2 причины:

дорога упирается сразу в Мариуполь. Враг не построил объездную. Весь поток автомобилей теперь в городе;

рядом с автодорогой, вероятно, прокладывают трубопровод или для нефтепродуктов, которые хотят качать в Крым, или для питьевой воды.

Это точно не газопровод, потому что новый был проложен еще во время украинского контроля, поэтому нет смысла,

– отметил Петр Андрющенко.

Трасса имеет дополнительную инфраструктурную нагрузку, о чем враг традиционно умалчивает. Поскольку такой трубопровод позволит доставлять дизель на наливные станции и выкачивать его еще ближе к линии фронта.

Обратите внимание! Как сообщили в минтрансе России, в четырехполосное исполнение переводятся три участка дороги Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.

Ближайшая точка хранения нефтепродуктов расположена в Новоазовске. Другая – в порту Мариуполя и на комбинате имени Ильича. Оттуда все равно все нужно доставить на поле боя, а трубопровод облегчает эту задачу.

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В этом направлении россияне быстро движутся. Качество трубопровода гораздо лучше, чем трасса Р-280 "Новороссия". Она существенно не решит проблемы оккупантов. Единственное, для чего ее могут строить – на Крымский мост не запускают грузовики весом более 10 тонн. Поэтому все поставки происходят через Мариуполь.