Мовиться про 5 мільйонів рублів. Окупантам, які вже перебувають на території України, пропонують перевозити свої сім'ї, щоб отримати ці гроші. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що така ініціатива поки не набула масовості.

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Переселення росіян в Україну

На думку Петра Андрющенка, процес переселення росіян на територію України поки не надто популярний, але це може змінитись. Він пояснив, що єдина іпотека, яка доступна росіянам існує лише в тимчасово окупованому Маріуполі.

Як не дивно, але в такий спосіб Москва підштовхує своїх громадян переїжджати на окуповані території. У Маріуполі не збільшується кількість людей, які захотіли переїхати в окуповане місто, але ті, хто там уже довго, зокрема урядовці чи військові, почали перевозити свої сім'ї,

– сказав радник міського голови.

Він підкреслив, що завдяки цим переселенням у Маріуполі збільшилась кількість російського населення. Однак це число поки не відповідає задуму Кремля.

"Грошові стимули зараз не працюють, але якщо окупація триватиме довше, то це може змінитись", – зауважив Андрющенко.