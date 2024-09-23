Вони можуть рухатись або у бік Василівки, або Токмака. Це 24 Каналу зауважив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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На що розраховує ворог

Петро Андрющенко зазначив, що раніше такі вантажівки під виглядом "гуманітарної допомоги" бачили у Маріуполі. Насправді росіяни перевозять потужну зброю, ракети для систем ППО, боєкомплекти у ящиках. Згодом ці вантажівки проїжджали повз Бердянськ, були майже під самим Приморськом. Вони пофарбовані у кольори гуманітарних конвоїв.

Найбільш логічний варіант з того, який можна передбачити, що вони рухаються до Приморська. Далі з Приморська був Токмак або Василівка. І той, і той напрямки неподалік. Для чого – теж зрозуміло. Тому що жоден військовий з нашого боку, навіть знаючи, що там перебувають ракети, я впевнений, не завдасть удару. Або це буде дуже довге погодження. На це й розрахунок,

– пояснив він.

Якщо Україна завдасть ударів по цих конвоях, то все одно буде картинка, що нібито ЗСУ б'ють по "гуманітарних конвоях". Тому це складне рішення. Навіть якщо таке рішення буде прийняте, то не швидко. На це й розраховують загарбники, щоб за цей час вивантажити, сховати та почати використовувати це озброєння.

"Тому це найбільший цинізм, який можна вигадати з погляду забезпечення військової логістики. Однак ми впевнені, що ці вантажівки ми побачимо або наші Сили оборони вже побачили близько до лінії фронту", – додав радник мера Маріуполя.