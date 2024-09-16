Саме так росіяни маскують військові вантажі, аби вберегти їх від уражень. Про це 24 Каналу розповів Петро Андрющенко – радник міського голови Маріуполя. За його словами, у таких вантажівках перевозять дуже важливі для росіян засоби.

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Військовий вантаж замість "гуманітарки"

Росіяни почали перевозити військові вантажі, маскуючи їх під гуманітарну допомогу. Проходять ці вантажі через Маріуполь у бік Бердянська. Варто зауважити, що так окупанти часто робили близько року току. Тоді маскування було пов'язане з появою далекобійної касетної зброї.

Теперішнє маскування має одну головну причину – це наші безпілотники, які останнім часом досить спокійно почуваються на окупованих територіях Запорізької та Донецької областей. Мається на увазі транзитний шлях з Маріуполя до Криму,

– пояснив Петро Андрющенко.

Поки головна увага прикута до Донеччини та Курщини, багато відбувається і на Запорізькому напрямку. Якраз звідти активно виїжджають військові вантажі, однак далеко не завжди вони доїжджають до місця призначення.

"Сили оборони, які працюють на Запорізькому напрямку, як FPV, так і іншими дронами ефективно влучають по рухомих цілях. Навіть за потягами починали "полювання". Для росіян це великий ризик транспортування", – наголосив радник мера Маріуполя.

Окупанти використовують старі вантажівки – білі КАМАЗи з двома червоними стрічками – і у них перевозять військові вантажі. Зокрема, це ракети для ППО та боєкомплекти. Але навіть, коли відомо, що з високою ймовірністю у так званих "гуманітарних" вантажівках зовсім не гуманітарні вантажі, Сили оборони не вражатимуть таку ціль.

"Ми впевнені в тому, що у таких вантажівках перевозять щось найважливіше. Наприклад, ті ж ракети для систем ППО. Вони дуже потрібні росіянам на усіх ділянках фронту", – додав Андрющенко.

Куди рухаються військові вантажі

Активне переміщення вантажівок зі зброєю та живою силою їдуть через Маріуполь на Вугледарський напрямок. Відомо, що для безпеки, росіяни виставили пункти контролю та спостереження зі складом поліції.

Ми бачили 10 тралів – дуже добре спрацювала наша велика мережа спротиву. Їх спочатку помітили у Мелітополі, а рухалися вони у бік Приморська. Далі наші бердянські партнери бачили, як вони їхали на Вугледарський напрямок. На вантажівках були танки, БМП, БТР,

– розповів Андрющенко.

Велике перекидання техніки, БК та живої сили йде у напрямку Вугледар – Курахове, де зараз точаться активні бої. Росіяни намагаються перешкоджати фіксуванню цього процесу, через що й посилили нагляд за місцевими.

"Ми менше викладаємо фото та відео переміщень, бо росіяни навчилися чітко ідентифікувати, звідки велося спостереження. За цим ретельно слідкують", – наголосив радник мера Маріуполя.

До слова, росіяни посилили тиск на місцеве населення на окупованих територіях. Зокрема, у Криму окупанти знову запустити потужну пропаганду, а також почали проведення так званих "антитерористичних заходів".