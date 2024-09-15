Окупанти знають, що у Криму діє рух спротиву і максимально намагається завадити його роботі. Про те, що зараз відбувається на Кримському півострові, 24 Каналу детальніше розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

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Тиск на кримчан

Українські партизани повідомили, що на окупованих територіях, зокрема у Криму, зростає тиск на місцеве населення. Росіяни продовжують перевірки та фільтраційні заходи.

Тиск справді відбувається за кількома напрямками. По-перше, це інформаційний тиск, коли через пропаганду впливають і на школярів, і на дорослих – закликають брати участь у незаконних виборах. По-друге, знову розпочали проводити "антитерористичні операції",

– повідомив Ескендер Барієв.

Зазвичай подібні заходи проводять у містах, де багато кримських татар. Наприклад, у Сімферопольському районі та у Саках.

"Це такі собі послання. Мовляв, якщо ви не будете лояльними, то ми проводитимемо "антитерористичні операції", і вас затримають. Крім того, ми бачимо, що тиснуть на підприємців. Продовжуються арешти і затримання через "шпигунство", і за "дискредитацію російської армії", – наголосив член Меджлісу кримськотатарського народу.

Окупаційна влада у Криму знає про існування руху спротиву, який, до речі, дуже ефективно працює, а також велику кількість проукраїнського населення. Тож тиск на місцевих триває.

Зверніть увагу! Нещодавно на окупованих територіях проходили псевдовибори. Росіяни застосовували будь-які методи, аби залучити людей до незаконного дійства. Однак цього їм зробити не вдалося – явка була дуже низькою. Крім того, кримчани масово знищували російську агітацію, псували бюлетені та іншими способами зривали так звані "вибори".