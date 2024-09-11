Ердоган підкреслив, що забезпечення безпеки та добробуту кримських татар є одним із пріоритетів зовнішньої політики Туреччини. Про це він сказав під час відеозвернення до учасників Кримської платформи.

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Ердоган про повернення Криму Україні

Ердоган відзначив, що окупація Криму ще більше поглибила страждання кримських татар, які 80 років тому пережили депортацію.

Наша підтримка територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України залишається непохитною. Повернення Криму до складу України є вимогою міжнародного права,

– заявив президент Туреччини.

Він наголосив, що кримські татари мають право жити вільним, безпечним і мирним життям на своїй батьківщині. Також президент Туреччини відзначив, що сподівається на якнайшвидше звільнення всіх кримськотатарських політв'язнів Росії.

Приємно, що в червні після майже трирічного полону звільнили заступника голови Національної асамблеї кримських татар Нарімана Джеляла. Ми сподіваємося на якнайшвидше звільнення всіх кримських татар, у тому числі братів Асана та Азіза Ахтемових,

– сказав Ердоган.

Турецький президент висловив сподівання, що російсько-українська війна завершиться справедливим і міцним миром на основі територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Зазначимо, що 11 вересня у Києві відкрили національний меморіал, присвячений ушануванню трагедії кримськотатарського народу. Раніше на цьому місці був сквер чекістів, які брали участь у депортації киримл.