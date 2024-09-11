Володимир Зеленський зазначив, що колись неодмінно такий самий меморіал з'явиться в нашому вільному Криму.

Дивіться також Маємо йти вперед, поки чужинці не підуть з Криму, – Зеленський

У Києві відкрили меморіал пам'яті геноциду кримськотатарського народу

Під час відкриття меморіалу Зеленський наголосив, що геноцид і депортація кримськотатарського народу – це абсолютне зло, яке вчинила радянська влада, зокрема й самі чекісти в 1944 році.

І сьогодні на цьому місці ми відкриваємо меморіал на честь вшанування пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу,

– заявив президент.

Він наголосив, що меморіал – це символ того, що тирани і диктатори незмінно програють.

Ми відкриваємо меморіал у той час, коли історія знову повторюється. Коли Крим знову став полем бою за свободу, за гідність, за право жити, жити на своїй землі. Цей меморіал не просто данина минулому, це символ того, що ми не забуваємо і не пробачимо,

– додав він.

Глава держави акцентував, що Україна не просто бореться за повернення Криму, й за відновлення справедливості та за можливість для кожного кримчанина повернутися додому.

Він також заявив, що звільнення Криму залишається спільним завданням. І план формули миру – це і план повернення Криму, відновлення прав кримськотатарського народу, українців і всіх, хто живе на цій землі.

Крим – це не просто територія. Це частина нашої душі, це земля, де наші люди жили в мирі та гармонії зі своєю культурою, мовою, традиціями. Ми не просто боремося за повернення Криму – ми боремося за відновлення справедливості, за можливість для кожного кримчанина повернутися додому, у свій Крим, вільний від Росії та страху,

– сказав Володимир Зеленський.

Зеленський відкрив меморіал пам'яті геноциду кримськотатарського народу: дивіться відео

Президент України висловив впевненість, що Крим буде вільним. "Це наше спільне завдання, і весь світ сьогодні разом з Україною в цій боротьбі", – додав він.