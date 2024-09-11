Владимир Зеленский отметил, что когда-то непременно такой же мемориал появится в нашем свободном Крыму.

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В Киеве открыли мемориал памяти геноцида крымскотатарского народа

Во время открытия мемориала Зеленский отметил, что геноцид и депортация крымскотатарского народа – это абсолютное зло, которое совершила советская власть, в том числе и сами чекисты в 1944 году.

И сегодня на этом месте мы открываем мемориал в честь чествования памяти жертв геноцида крымскотатарского народа,

– заявил президент.

Он отметил, что мемориал – это символ того, что тираны и диктаторы неизменно проигрывают.

Мы открываем мемориал в то время, когда история снова повторяется. Когда Крым снова стал полем боя за свободу, за достоинство, за право жить, жить на своей земле. Этот мемориал не просто дань прошлому, это символ того, что мы не забываем и не простим,

– добавил он.

Глава государства акцентировал, что Украина не просто борется за возвращение Крыма, и за восстановление справедливости и за возможность для каждого крымчанина вернуться домой.

Он также заявил, что освобождение Крыма остается общей задачей. И план формулы мира – это и план возвращения Крыма, восстановления прав крымскотатарского народа, украинцев и всех, кто живет на этой земле.

Крым – это не просто территория. Это часть нашей души, это земля, где наши люди жили в мире и гармонии со своей культурой, языком, традициями. Мы не просто боремся за возвращение Крыма – мы боремся за восстановление справедливости, за возможность для каждого крымчанина вернуться домой, в свой Крым, свободный от России и страха,

– сказал Владимир Зеленский.

Зеленский открыл мемориал памяти геноцида крымскотатарского народа: смотрите видео

Президент Украины выразил уверенность, что Крым будет свободным. "Это наша общая задача, и весь мир сегодня вместе с Украиной в этой борьбе", – добавил он.