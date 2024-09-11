Открытие мемориала прошло в рамках четвертого саммита международной Крымской платформы. На церемонии были иностранные гости, в частности, президент Литвы Науседа, премьер-министр Хорватии Пленкович, премьер-министр Латвии Силиня и т.д.

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Символ того, что тираны проигрывают

Президент Зеленский рассказал, что мемориал открыт на месте, где недавно был сквер чекистов, совершавших преступления советской системы, в частности, осуществляли депортации. Теперь здесь оживет память об их жертвах как символе того, что тираны и диктаторы непременно проиграют. "Этот мемориал – это не просто дань прошлому. Это символ того, что мы не забываем и не простим", – подчеркнул Зеленский.

Политик отметил, что история повторяется. И пережитое крымскими татарами горе и страдания во времена советской власти теперь известны их потомкам, подвергающимся гонениям и преследованиям в аннексированном Россией Крыму.

Мы стоим здесь сегодня, чтобы подчеркнуть миру, что Крым – это Украина, Крым – это наш дом, и мы должны идти вперед, пока чужестранцы не уйдут из нашего дома,

– подчеркнул президент.

Зеленский заверил, что оккупанты не смогут нас сломить так же, как не сломили тех, кого депортировали в 1944 году.

Во время выступления глава государства выразил уверенность, что Крым будет свободным. "Это наша общая задача, и весь мир сегодня вместе с Украиной в этой борьбе", — подчеркнул он.

Кроме того, президент отметил, что Крым – не просто территория, а "часть нашей души".

Мы не просто боремся за возвращение Крыма – мы боремся за восстановление справедливости, за возможность для каждого крымчанина вернуться домой, в свой Крым, свободный от России и страха,

– заявил Зеленский.