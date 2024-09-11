Отметим, что разговор между ними состоялся в телефонном режиме. Сибига поделился, какие вопросы успели обсудить со Столтенбергом.

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Сибига поговорил со Столтенбергом

Сибига и Столтенберг обсудили увеличение и обеспечение надежности военной помощи Украине, наращивание оборонного производства и инвестиций в украинское вооружение.

Глава МИД также подтвердил, что Украина продолжает свой курс на членство в НАТО.

Я еще раз подчеркнул жизненно важную необходимость для Украины иметь возможность без ограничений использовать имеющееся оружие против законных военных целей в России,

– сказал министр.

Андрей Сибига поблагодарил генсека НАТО за его личную поддержку по этому и другим вопросам.