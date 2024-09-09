Члени цього партизанського руху залишали в'їдливі коментарі на російських агітках. Наприклад, у відповідь на гасло "Єдиної Росії" "Чесність, правда, справедливість" написали "Де?" На деяких плакатах було дописано "Ми є", щоб показати ворогові, що спротив триває.

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"Жовта стрічка" про незаконні вибори в Криму у вересні 2024

Незаконні псевдовибори добігли кінця. Підсумки: явка була дуже низькою, незважаючи на всі спроби росіян залучити людей. Окупаційна адміністрація залучала масовку. На третій день росіяни змушені були вдаватися до тимчасового усунення спостерігачів – імовірно, щоб вкинути до урн фейкові бюлетені,

– мовиться в повідомленні.

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Кримчани масово знищували російську агітацію – рух "Жовта стрічка" отримав більше 130 відповідних відео та світлин. А ще на хвилі "виборів" до руху "Жовта Стрічка" доєдналися декілька нових активістів.

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Якою пропагандою годують кримчан і як активісти опираються цьому

Окупанти поширювали наративи в дусі радянського вислову "молода республіка в оточенні ворогів". Вони нарікали, що часи важкі, триває "есвео", накладено санкції, але батьки міста в особі Аксьонова та Развожаєва неухильно дбають про Севастополь і рублем вкладаються в його "розвиток". При цьому пильнують, щоб учасники цього самого "есвео" були соціально захищені.

А ще, як виявилося, в Криму відбувається "імпортозаміщення смислів" – мовляв, росіяни шукають свій, а не імпортний сенс життя. Бо "сенс існування суспільства – не економіка". Ці глибокі слова належать заступнику голови Державної Думи. Цікаво, чи він сам зрозумів, що цим визнав фіаско російської економіки?

Активісти "Жовтої стрічки", попри ризики, зробили все, щоб висміяти цю недолугу пропаганду.

"Разом зі спаленням російської агітації ми розповсюджували українську. Найбільш масові акції проходили в Сімферополі та Севастополі", – розповіли в русі.

Зустрічна агітація під час псевдовиборів у Криму / Фото "Жовта стрічка" (Обережно, нецензурна лексика!)

Там зазначили, що Росія вчергове дискредитувала себе, а спротив українців в окупованому Криму триває. Адже Крим – це Україна!