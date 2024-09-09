Члены этого партизанского движения оставляли язвительные комментарии на российских агитках. Например, в ответ на лозунг "Единой России" "Честность, правда, справедливость" написали "Где?" На некоторых плакатах было дописано "Мы есть", чтобы показать врагу, что сопротивление продолжается.

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"Желтая лента" о незаконных выборах в Крыму в сентябре 2024 года

Незаконные псевдовыборы подошли к концу. Итоги: явка была очень низкой, несмотря на все попытки россиян привлечь людей. Оккупационная администрация привлекала массовку. На третий день россияне вынуждены были прибегать к временному устранению наблюдателей – вероятно, чтобы вбросить в урны фейковые бюллетени,

– говорится в сообщении.

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Крымчане массово уничтожали российскую агитацию – движение "Желтая лента" получило более 130 соответствующих видео и фотографий. А еще на волне "выборов" к движению "Желтая лента" присоединились несколько новых активистов.

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Какой пропагандой кормят крымчан и как активисты сопротивляются этому

Оккупанты распространяли нарративы в духе советского выражения "молодая республика в кольце врагов". Они сетовали, что времена тяжелые, продолжается "эсвэо", наложены санкции, но отцы города в лице Аксенова и Развожаева неуклонно пекутся о Севастополе и рублем вкладываются в его "развитие". При этом бдят, чтобы участники этого самого "эсвео" были социально защищены.

А еще, как оказалось, в Крыму происходит "импортозамещение смыслов" – мол, россияне ищут свой, а не импортный смысл жизни. Ибо "смысл существования общества – не экономика". Эти глубокие слова принадлежат заместителю председателя Государственной Думы. Интересно, понял ли он сам, что этим признал фиаско российской экономики?

Активисты "Желтой ленты", несмотря на риски, сделали все, чтобы высмеять эту нелепую пропаганду.

"Вместе с сожжением российской агитации мы распространяли украинскую. Наиболее массовые акции проходили в Симферополе и Севастополе", – рассказали в движении.

Встречная агитация во время псевдовыборов в Крыму / Фото "Желтая лента" (Осторожно, нецензурная лексика!)

Там отметили, что Россия в очередной раз дискредитировала себя, а сопротивление украинцев в оккупированном Крыму продолжается. Ведь Крым – это Украина!