В открытках, которые увидели россияне 7 сентября, написано "Мудрый будет господствовать над звездами". Это лозунг ГУР, который на латыни звучит как Sapiens dominabitur astris. Эти слова на обоих языках выгравированы на эмблеме Главного управления разведки. Название спецоперации "К звездам" обыгрывает их.

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Какие российские объекты поразили во время спецоперации "К звездам"

"Поздравляем Военную Разведку Украины – Мудрый будет господствовать над звездами". Открытку с таким поздравлением сегодня увидели многие интернет-пользователи в России. Киберспециалисты ГУР МО ко Дню военной разведки Украины провели спецоперацию "К звездам". В ходе операции проведено поражение российских объектов информационной инфраструктуры и интернет-ресурсов – информация этих ресурсов была уничтожена (удалена), взамен на освобожденных от российских данных объектах киберпространства осуществлено размещение веб-баннера с поздравлением по случаю Дня военной разведки Украины!

– сообщают источники 24 Канала.

Также специалисты ГУР получили специальный доступ и уничтожили почтовые серверы, базы данных и файловые хранилища российских промышленных предприятий, занимающихся производством электронных компонентов для радиоэлектронной аппаратурыи, в том числе для военно-промышленного комплекса России ("СМКомплект ЭК", "КристЭлеКом", "КОНТУР-НИИРС", "Чип-Проф").



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В ходе операции киберспециалистов ГУР были поражены веб-ресурсы российских промышленных предприятий, занимающихся производством специального оборудования для обработки металлов, которое в том числе используют для изготовления российского оружия.

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Также поражен популярный интернет-ресурс временно оккупированного города Симферополя "Симферопольский форум", который в настоящее время используется оккупантами для обсуждения многих вопросов и распространения пропагандистских нарративов. Сегодня утром читатели "Симферопольского форума" увидели сообщение от ГУР МО Украины.



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Операция "К звездам" является продолжением серии успешных взломов вражеских веб-ресурсов и серверов, вывода из строя информационных и инфраструктурных систем на территории России. Киберпространство стало еще одним фронтом в современной войне, и специалисты ГУР уже готовят новые операции,

– говорят наши источники.