Ведь создали Международный легион Главного управления разведки 07 марта 2022 года. Буквально на четвертый день после того, как первые 50 иностранных добровольцев прибыли в Украину.
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Какие операции осуществил Международный легион
Легион ГУР МОУ теперь это элитное боевое подразделение Главного управления разведки, который объединяет профессиональных военных со всего мира, для нанесения поражения врагам свободы,
– заявили в легионе.
Там назвали операции и кампании легиона Главного управления разведки, что могут быть разглашены и подтверждены по состоянию на 7 сентября 2024 года:
- Мощун (март 2022 года) – Украина нанесла врагам одно из самых ощутимых поражений в новейшей истории и удержала Киев;
- Ирпень (февраль – март 2022 года) – река Ирпень стала основным барьером, на который опирались защитники Киева на правом берегу; тогда Ирпень, Буча, Гостомель стали форпостом Киева;
- Харьковское направление (апрель – июль 2022 года);
- Запорожское направление (апрель – сентябрь 2022 года);
- Кинбурнская коса (апрель – май 2022 года);
- Северодонецк (май – июнь 2022 года);
- Лисичанск (июнь 2022 года);
- Энергодар (июль – октябрь 2022 года);
- Херсонское направление (август 2022 года);
- Ямполь (сентябрь 2022 года);
- Лиман (сентябрь – октябрь 2022 года);
- Бахмут (ноябрь 2022 – май 2023 года);
- Соледар (октябрь – ноябрь 2022 года);
- КПВВ "Майорск" (ноябрь 2022 года);
- Клещеевка (июнь 2023 года);
- Запорожское направление (сентябрь 2023 года);
- Купянск (сентябрь – ноябрь 2023 года);
- Харьковское направление (февраль – март 2024 года);
- Часов Яр (апрель – июнь 2024 года);
- Сумское направление (июль 2024 года);
- Кинбурнская коса (август 2024 года);
- Северо-Харьковское направление (август 2024 года).
Международный легион показал кадры из своей работы
Легион показал видео о своей работе: смотрите кадры