Ведь создали Международный легион Главного управления разведки 07 марта 2022 года. Буквально на четвертый день после того, как первые 50 иностранных добровольцев прибыли в Украину.

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Какие операции осуществил Международный легион

Легион ГУР МОУ теперь это элитное боевое подразделение Главного управления разведки, который объединяет профессиональных военных со всего мира, для нанесения поражения врагам свободы,
– заявили в легионе.

Там назвали операции и кампании легиона Главного управления разведки, что могут быть разглашены и подтверждены по состоянию на 7 сентября 2024 года:

  • Мощун (март 2022 года) – Украина нанесла врагам одно из самых ощутимых поражений в новейшей истории и удержала Киев;
  • Ирпень (февраль – март 2022 года) – река Ирпень стала основным барьером, на который опирались защитники Киева на правом берегу; тогда Ирпень, Буча, Гостомель стали форпостом Киева;
  • Харьковское направление (апрель – июль 2022 года);
  • Запорожское направление (апрель – сентябрь 2022 года);
  • Кинбурнская коса (апрель – май 2022 года);
  • Северодонецк (май – июнь 2022 года);
  • Лисичанск (июнь 2022 года);
  • Энергодар (июль – октябрь 2022 года);
  • Херсонское направление (август 2022 года);
  • Ямполь (сентябрь 2022 года);
  • Лиман (сентябрь – октябрь 2022 года);
  • Бахмут (ноябрь 2022 – май 2023 года);
  • Соледар (октябрь – ноябрь 2022 года);
  • КПВВ "Майорск" (ноябрь 2022 года);
  • Клещеевка (июнь 2023 года);
  • Запорожское направление (сентябрь 2023 года);
  • Купянск (сентябрь – ноябрь 2023 года);
  • Харьковское направление (февраль – март 2024 года);
  • Часов Яр (апрель – июнь 2024 года);
  • Сумское направление (июль 2024 года);
  • Кинбурнская коса (август 2024 года);
  • Северо-Харьковское направление (август 2024 года).

Международный легион показал кадры из своей работы

Легион показал видео о своей работе: смотрите кадры