В годовщину важной даты Президент Украины посетил небольшое село и принял участие в церемонии памяти защитников Украины, погибших во время обороны и освобождения от российских оккупантов села Мощун на Киевщине. По мнению Владимира Зеленского, битва за Мощун стала одним из переломных моментов в истории современной Украины.

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Один из поворотных моментов борьбы Украины

Он отметил, что Мощун стал небольшой деревней, "ставшей местом большой отваги, большого подвига наших великих людей". Ведь более двух недель подряд в непрерывных и тяжелых боях защитники Украины сдерживали там вражеское нашествие и уничтожали элитные подразделения десантных войск и морской пехоты России.

Именно в Мощуне оккупанты трижды пытались осуществить переправу основных сил и прорваться на Киев. Однако украинские бойцы им помешали, оттеснили врага и заставили его отступить.

И все это при том, что год назад у Украины не было современных противоракетных систем или танков. Только единство миллионов украинцев и их готовность защищать свой дом и свое государство.

Небольшое село возле Киева, ставшее его большим щитом. … Удержав Мощун, мы защитили столицу. Не упали. Выстоял Киев, а с ним – и вся Украина,

– констатировал Владимир Зеленский.

Как вспомнил президент, именно после победной битвы за Мощун был освобожден ряд других населенных пунктов Украины, что заряжало на дальнейшую борьбу.

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Зеленский почтил память погибших защитников

Во время церемонии Владимир Зеленский отдал уважение погибшим защитникам Украины у памятного знака "Ангелам победы". Все собравшиеся почтили минутой молчания память тех, кто сделал возможным освобождение Киевщины и других украинских территорий ценой собственной жизни.

Президент Украины ознакомился с проектом мемориального комплекса на месте боев в селе Мощун, который должен стать частью мемориального маршрута "Битва за Киев".

Во время церемонии Зеленский поблагодарил защитников и защитниц и всех, кто помог освободить украинские земли и вручил государственные награды. В частности, он передал ордена "Золотая Звезда":

Герою Украины майору Александру Корнийчуку,

жене погибшего майора Вячеслава Ходаковского, удостоенного звания Героя Украины посмертно.

Президент также вручил ордена и медали военнослужащим Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственному бюро расследований, Службе безопасности Украины.

Зеленский почтил годовщину освобождения Мощуна / Офис Президента Украины