Адже створили Міжнародний легіон Головного управління розвідки 07 березня 2022 року. Буквально на четвертий день після того, як перші 50 іноземних добровольців прибули в Україну.

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Які операції здійснив Міжнародний легіон

Легіон ГУР МОУ тепер це елітний бойовий підрозділ Головного управління розвідки, який об'єднує професійних військових з усього світу, для завдання поразки ворогам свободи,

– заявили в легіоні.

Там назвали операції та кампанії легіону Головного управління розвідки, що можуть бути розголошені та підтверджені станом на 7 вересня 2024 року:

Мощун (березень 2022 року) – тоді Україна завдала ворогам однієї із найвідчутніших поразок в новітній історії та втримала Київ;

Ірпінь (лютий – березень 2022 року) – річка Ірпінь стала основним бар'єром, на який опиралися оборонці Києва на правому березі; тоді Ірпінь, Буча, Гостомель стали форпостом Києва;

Харківський напрямок (квітень – липень 2022 року);

Запорізький напрямок (квітень – вересень 2022 року);

Кінбурнська коса (квітень – травень 2022 року);

Северодонецьк (травень – червень 2022 року);

Лисичанськ (червень 2022 року);

Енергодар (липень – жовтень 2022 року);

Херсонський напрямок (серпень 2022 року);

Ямпіль (вересень 2022 року);

Лиман (вересень – жовтень 2022 року);

Бахмут (листопад 2022 – травень 2023 року);

Соледар (жовтень – листопад 2022 року);

КПВВ "Майорськ" (листопад 2022 року);

Кліщіївка (червень 2023 року);

Запорізький напрямок (вересень 2023 року);

Куп'янськ (вересень – листопад 2023 року);

Харківський напрямок (лютий – березень 2024 року);

Часів Яр (квітень – червень 2024 року);

Сумський напрямок (липень 2024 року);

Кінбурнська коса (серпень 2024 року);

Північно-Харківський напрямок (серпень 2024 року).

Міжнародний легіон показав кадри зі своєї роботи

Легіон показав відео про свою роботу: дивіться кадри