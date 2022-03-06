Веб-сайт для подачі заявок на вступ до International Legion for the Territorial Defence of Ukraine створили разом з українськими IT-волонтерами.
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Це допоможе популяризувати та пришвидшити процес відбору легіонерів, а також зменшить навантаження на консульства по всьому світі. Сайт доступний за цим посиланням.
Крім цього ми повідомляємо, що волонтерськими зусиллями було організовано логістику з кордону Польщі до України та необхідний супровід.
Також працівники МЗС створили інформаційний портал з найактуальнішою інформацію про умови та деталі вступу до Міжнародного легіону. Це єдиний державний сайт, що показує офіційну інформацію про порядок вступу до лав тероборони України.
Зазначимо, що станом на 2 березня було відомо, що до України їдуть воювати добровольці з 16 країн. Їхня загальна кількість вже перевалила за тисячу людей. І заявки продовжують надходити.Міністерство юстиції оприлюднило алгоритм дій для вступу в легіон.
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