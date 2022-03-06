Частина білорусів вирішила втекти за кордон, а ще частина – створити партизанський рух.

Важливо Вірогідність того, що Лукашенко відправить свою армію в Україну зараз малоймовірна, – МВС

Чоловіки з Білорусі вже створили білоруську роту і закликали долучитися до неї, аби захистити Україну та її жінок і дітей.

Білоруси створюють партизанський рух: дивіться відео

Зауважимо, що Білорусь офіційно не вступила у війну проти України. Однак саме з території Білорусі за згоди самопроголошеного президента Олександра Лукашенка і бомбили цивільну інфраструктуру на Київщині та Житомирщині.

Влада України з початку повномасштабного вторгнення Росії просить НАТО закрити небо. Однак в Альянсі не поспішають це робити. За таке рішення Володимир Зеленський піддав блок нищівній критиці.

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