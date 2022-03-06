Часть белорусов решила бежать за границу, а еще часть – создать партизанское движение.

Важно Достоверность того, что Лукашенко отправит свою армию в Украину сейчас маловероятна, – МВД

Мужчины из Беларуси уже создали белорусскую роту и призвали присоединиться к ней, чтобы защитить Украину и ее женщин и детей.

Белорусы создают партизанское движение: смотрите видео

Отметим, что Беларусь официально не вступила в войну против Украины. Однако именно с территории Беларуси с согласия самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и бомбили гражданскую инфраструктуру в Киевской и Житомирской областях.

Власти Украины с начала полномасштабного вторжения России просят НАТО закрыть небо. Однако в Альянсе не торопятся это делать. За такое решение Владимир Зеленский подверг блок сокрушительной критике.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!