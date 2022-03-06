Об этом в эфире 24 канала заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко. Он отметил, что мужчины в Беларуси чрезвычайно демотивированы и не готовы к полномасштабной войне.

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Белорусы массово бегут за границу

Вадим Денисенко подчеркнул, что среди мужского населения Беларуси начались распространяться панические настроения. Резко возросло количество мужчин, которые массово выезжают за границу, бегут из страны. Все потому, что они боятся быть направленными в Украину.

Что касается вероятности Лукашенко направить свои воинские части, то советник министра считает, что она невелика.

Здесь тоже надо понимать, что белорусская армия относительно невелика, демотивирована и боеспособных частей там не очень много. Хотя в нашей ситуации дополнительных 5 – 10 тысяч человек – это очень серьезно,

– отметил он.

Но Вадим Денисенко выразил надежду, что внутренняя ситуация в Беларуси не позволит Лукашенко вступить в войну. Разве на него сильно будет оказывать давление Владимир Путин.

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