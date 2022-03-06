Веб-сайт для подачи заявок на поступление в International Legion for Territorial Defence of Ukraine создали вместе с украинскими IT-волонтёрами.

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Это поможет популяризировать и ускорить процесс отбора легионеров, а также снизит нагрузку на консульства по всему миру. Сайт доступен по этой ссылке .

Кроме этого мы сообщаем, что волонтерскими усилиями была организована логистика из границы Польши в Украину и необходимое сопровождение.

Также сотрудники МИД создали информационный портал с самой актуальной информацией об условиях и деталях вступления в Международный легион. Это единственный государственный сайт , показывающий официальную информацию о порядке вступления в ряды терробороны Украины.

Отметим, что на 2 марта было известно, что в Украину едут воевать добровольцы из 16 стран . Их общее количество уже перевалило за тысячу человек. И заявки продолжают поступать. Министерство юстиции обнародовало алгоритм действий по вступлению в легион.