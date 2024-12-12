Кем и как сейчас враг пытается заселить украинский город, рассказал 24 Каналу руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко. По его словам, самая большая проблема в том, что эти люди забирают работу у мариупольцев. Из среднего менеджмента и выше на работу не берут мариупольцы. Такая же история и в бюджетной сфере, куда устраиваются россияне.

Достойно внимания В Мариуполе готовятся к новой волне зачисток: что серьезно обеспокоило россиян

Кто и почему едет в Мариуполь

Этнос, который сегодня массово съезжается в Мариуполь – россияне. Больше там никого нет. Даже мигранты азиаты, которые были раньше, исчезают, выезжают, частично их даже отправляют на фронт.

В общем сейчас Россией катится новая волна зачистки мигрантов для отправки их на фронт, ведь Кремль не справляется с мобилизационными задачами. Поэтому, например, в Мариуполь новые мигранты не приезжают, а старые – выезжают,

– сказал руководитель "Центра изучения оккупации".

В то же время едет много россиян во временно оккупированный город. Главная мотивация переезда – значительное количество ипотечного строительства. К слову, Мариуполь – единственный город на территории, которую контролирует России, где осталась ипотека 2%.

Просто какая-то бешеная волна. Они едут и едут и едут. К тому же это регионы, откуда мы совсем не ожидали. То есть это не какой-то Дальний Восток, или средняя полоса России. Едут россияне из Москвы, Санкт-Петербурга и других центральных городов страны-агрессора,

– отметил Андрющенко.

Российская пропаганда удачно использует так называемую миграцию. Она показывает украинский Мариуполь как единственный "освобожденный" город, в который "вернулась жизнь".

Важно! В оккупированный Мариуполь вернулось от 20 до 40 тысяч украинцев. Это преимущественно люди пенсионного возраста.

Однако в целом все оккупированные территории понемногу уходят из нарративов российской пропаганды, а затем и полностью исчезают. Из-за того, что россияне не справляются, поэтому замалчивают то, что там происходит.

К слову, по прогнозу Андрющенко в течение 2025 года количество россиян в Мариуполе может вырасти на 50 – 70 тысяч человек. Кроме того, сейчас в городе от 10 до 15 тысяч российских военных.