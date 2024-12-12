Ким та як зараз ворог намагається заселити українське місто, розповів 24 Каналу керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко. За його словами, найбільша проблема у тому, що ці люди забирають роботу в маріупольців. З середнього менеджменту й вище на роботу не беруть маріупольці. Така сама історія й в бюджетній сфері, куди влаштовуються росіяни.

Варте уваги У Маріуполі готуються до нової хвилі зачисток: що серйозно занепокоїло росіян

Хто та чому їде в Маріуполь

Етнос, який на сьогодні масово з'їжджається у Маріуполь – росіяни. Більше там нікого немає. Навіть мігранти азійці, які були раніше, зникають, виїжджають, частково їх навіть відправляють на фронт.

Загалом зараз Росією котиться нова хвиля зачистки мігрантів для відправки їх на фронт, адже Кремль не справляється з мобілізаційними завданнями. Тому, наприклад, у Маріуполь нові мігранти не приїжджають, а старі – виїжджають,

– мовив керівник "Центру вивчення окупації".

Водночас їде багато росіян до тимчасово окупованого міста. Головна мотивація переїзду – значна кількість іпотечного будівництва. До слова, Маріуполь – єдине місто на території, яку контролює Росії, де залишилася іпотека 2%.

Просто якась шалена хвиля. Вони їдуть і їдуть. До того ж це регіони, звідки ми зовсім не очікували. Тобто це не якийсь Далекий Схід, чи середня смуга Росії. Їдуть росіяни з Москви, Санкт-Петербурга та інших центральних міст країни-агресора,

– зазначив Андрющенко.

Російська пропаганда вдало використовує так звану міграцію. Вона показує український Маріуполь як єдине "освобождєнноє" місто, у яке "повернулось життя".

Важливо! В окупований Маріуполь повернулося від 20 до 40 тисяч українців. Це переважно люди пенсійного віку.

Проте загалом всі окуповані території потроху відходять з наративів російської пропаганди, а потім й повністю зникають. Через те, що росіяни не справляються, тож замовчують те, що там відбувається.

До слова, за прогнозом Андрющенка протягом 2025 року кількість росіян у Маріуполі може зрости на 50 – 70 тисяч осіб. Крім того, зараз у місті від 10 до 15 тисяч російських військових.