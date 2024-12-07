В етері 24 Каналу керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко назвав причину чергової зачистки у Маріуполі, а також розповів, що потрібно зробити українцям в окупації, аби вберегтися.

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Яка причина чергової зачистки

Останнім часом росіяни докладають надзусиль, щоб побороти маріупольський спротив, який системно влаштовує різні диверсії, фіксує переміщення ворога тощо. Через це в тимчасово окупованому Маріуполі росіяни вирішили провести чергову фільтрацію.

Окупанти ж розуміють, що за тим, що ми розповідаємо є значна частина того, що залишається таємницею. Тому це (зачистка – 24 Канал) спрямовано на те, щоб убезпечити себе від можливості такої фіксації,

– зазначив Андрющенко.

Окупанти хочуть максимальної безпеки. На сьогодні єдиний спосіб зменшити потік інформації – це провести зачистку й спробувати спіймати всіх, хто до цього причетний.

Наші люди перебувають в цілковитій безпеці, проте це дійсно велика небезпека для цивільних на тимчасово окупованих територіях, адже коли росіяни шукають когось, все одно знаходять,

– мовив керівник "Центру вивчення окупації".

За його словами, минулого разу під час подібної зачистки окупанти затримали шість людей. Їх протримали пару діб й випустили, на щастя, без кримінальних проваджень. Втім, це не означає, що цього разу буде така сама історія.

Як вберегтися цивільним людям

Українцям в окупації, аби не викликати підозр під час зачистки, насамперед треба проінвентаризувати своє спілкування – особливо з людьми, які перебувають в Україні. Перевірити листування, фотографії, список дзвінків та наявність вдома того, що може бути розцінено як проукраїнська "пропаганда". Адже ця зачистка, на відміну від усіх попередніх фільтрацій, буде з обшуками.

Треба максимально почистити телефон. Тобто все видалити, а потім скинути телефон до заводських налаштувань. Якщо зробити так 5 – 6 разів, то це ускладнює окупантам відновлення,

– зауважив Андрющенко.

За нашою інформацією, для окупантів досі є проблемою відновлення голосових повідомлень та телефонних розмов. Відеоповідомлення, текстові повідомлення, фотографії – все це росіяни можуть відновити за допомогою програмного забезпечення.

Тобто краще розмовляти не через месенджери, а просто телефонним дзвінком або перекидати голосові повідомлення, аніж тексти,

– додав керівник "Центру вивчення окупації".

Нагадаємо, що наприкінці листопада російські загарбники проводили тотальну зачистку у Приморському районі Маріуполя.