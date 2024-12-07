В эфире 24 Канала руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко назвал причину очередной зачистки в Мариуполе, а также рассказал, что нужно сделать украинцам в оккупации, чтобы уберечься.

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Какая причина очередной зачистки

В последнее время россияне прилагают сверхусилия, чтобы побороть мариупольское сопротивление, которое системно устраивает различные диверсии, фиксирует перемещения врага и тому подобное. Поэтому во временно оккупированном Мариуполе россияне решили провести очередную фильтрацию.

Оккупанты же понимают, что за тем, что мы рассказываем есть значительная часть того, что остается тайной. Поэтому это (зачистка – 24 Канал) направлено на то, чтобы обезопасить себя от возможности такой фиксации,

– отметил Андрющенко.

Оккупанты хотят максимальной безопасности. На сегодня единственный способ уменьшить поток информации – это провести зачистку и попытаться поймать всех, кто к этому причастен.

Наши люди находятся в полной безопасности, однако это действительно большая опасность для гражданских на временно оккупированных территориях, ведь когда россияне ищут кого-то, все равно находят,

– сказал руководитель "Центра изучения оккупации".

По его словам, в прошлый раз во время подобной зачистки оккупанты задержали шесть человек. Их продержали пару суток и выпустили, к счастью, без уголовных производств. Впрочем, это не означает, что на этот раз будет такая же история.

Как уберечься гражданским людям

Украинцам в оккупации, чтобы не вызвать подозрений во время зачистки, прежде всего надо проинвентаризировать свое общение – особенно с людьми, которые находятся в Украине. Проверить переписку, фотографии, список звонков и наличие дома того, что может быть расценено как проукраинская "пропаганда". Ведь эта зачистка, в отличие от всех предыдущих фильтраций, будет с обысками.

Надо максимально почистить телефон. То есть все удалить, а затем сбросить телефон до заводских настроек. Если сделать так 5 – 6 раз, то это затрудняет оккупантам восстановление,

– отметил Андрющенко.

По нашей информации, для оккупантов до сих пор является проблемой восстановления голосовых сообщений и телефонных разговоров. Видеосообщения, текстовые сообщения, фотографии – все это россияне могут восстановить с помощью программного обеспечения.

То есть лучше разговаривать не через мессенджеры, а просто телефонным звонком или перебрасывать голосовые сообщения, чем тексты,

– добавил руководитель "Центра изучения оккупации".

Напомним, что в конце ноября российские захватчики проводили тотальную зачистку в Приморском районе Мариуполя.