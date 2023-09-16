Депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін розповів 24 Каналу, що окупанти більше використовують Маріупольський порт. Туди, ймовірно, доставляють зброю із території Росії.
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Маріуполь тепер є логістичним хабом
Останнім часом української "бавовни" у Маріуполі значно побільшало. Так, нещодавно у Маріупольському районі лунали вибухи. Так звана російська ППО працювала в районі Юр'ївки та Ялти. Не щастило росіянам і на Білосарайській косі, і на всій лінії, яка розташована на узбережжі Азовського моря.
Прильотів багато і тому окупанти вже перестають використовувати Маріуполь як місце скупчення своїх військових. Його тепер використовують як військово-логістичний хаб,
– зазначив Дмитро Забавін.
Тепер усе, що приходить до Маріуполя сортують та відправляють на Донецький напрямок, а також на тимчасово окуповані території Запорізької області. Особливо популярним напрямком став Бердянськ.
"У них, на радість нам, суттєво погіршився стан логістики через події, пов'язані з Кримом. Відповідно вони збільшили логістичне навантаження на Маріуполь з боку терористичної Росії", – зауважив депутат Маріупольської міськради.
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Усе, що приходить з Новоросійська йде до Бердянська та далі в напрямку інших окупованих територій. Для цього, зокрема, використовують зараз Маріупольський порт. Нещодавно туди завести 1700 тонн нібито будівельних матеріалів. Хоч прямих доказів, що там насправді озброєння, немає, але, очевидно, що це пріоритет для окупантів.
З початку 2023 року росіяни перевезли 80 тисяч тонн "будівельних матеріалів" та "гуманітарної допомоги" через Маріупольський порт.
Окупанти посилюють оборону Маріуполя: що відомо
- Потроху росіяни починають готуватися до майбутньої оборони Маріуполя, розуміючи, що не зможуть втримати першу лінію оборони. Так, вздовж траси на Бердянськ Росія тримає табори з підготовки для мобілізованих, там також зосереджена техніка для тренувань і майбутньої оборони узбережжя.
- Крім того, в районі селища Нікольського окупанти також тримають свої резерви. Саме там і готують останню перед Маріуполем лінію оборони. До того ж там доволі лісиста місцевість, тому росіянам зручно ховатись.
- Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зауважив, що активно укріплюватись російські окупанти почали після виходу з Урожайного, що на Донеччині. Його ЗСУ звільнили 16 серпня. Зараз одна з ліній оборони простягнулась від Нікольського до Розівки – кордону між Донецькою і Запорізькою областями в напрямку Пологів.