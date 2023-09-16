Депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін розповів 24 Каналу, що окупанти більше використовують Маріупольський порт. Туди, ймовірно, доставляють зброю із території Росії.

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Маріуполь тепер є логістичним хабом

Останнім часом української "бавовни" у Маріуполі значно побільшало. Так, нещодавно у Маріупольському районі лунали вибухи. Так звана російська ППО працювала в районі Юр'ївки та Ялти. Не щастило росіянам і на Білосарайській косі, і на всій лінії, яка розташована на узбережжі Азовського моря.

Прильотів багато і тому окупанти вже перестають використовувати Маріуполь як місце скупчення своїх військових. Його тепер використовують як військово-логістичний хаб,

– зазначив Дмитро Забавін.

Тепер усе, що приходить до Маріуполя сортують та відправляють на Донецький напрямок, а також на тимчасово окуповані території Запорізької області. Особливо популярним напрямком став Бердянськ.

"У них, на радість нам, суттєво погіршився стан логістики через події, пов'язані з Кримом. Відповідно вони збільшили логістичне навантаження на Маріуполь з боку терористичної Росії", – зауважив депутат Маріупольської міськради.

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Усе, що приходить з Новоросійська йде до Бердянська та далі в напрямку інших окупованих територій. Для цього, зокрема, використовують зараз Маріупольський порт. Нещодавно туди завести 1700 тонн нібито будівельних матеріалів. Хоч прямих доказів, що там насправді озброєння, немає, але, очевидно, що це пріоритет для окупантів.

З початку 2023 року росіяни перевезли 80 тисяч тонн "будівельних матеріалів" та "гуманітарної допомоги" через Маріупольський порт.

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