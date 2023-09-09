Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко сказав 24 Каналу, що російські загарбники розумно оцінюють ризики, попри всю показну браваду в пропаганді.
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"Вони активно везуть деревину, щоб укріплювати бліндажі. Везуть техніку, яка вже не може пересуватись самостійно, щоб їх закопувати і використовувати виключно як вогневі точки", – розповів Андрющенко.
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За його словами, окупанти посилено укріплюються вже понад два тижні. Вони почали будуватись, щойно вийшли з Урожайного.
Де пролягає ворожа лінія оборони
На сьогодні російські окупанти будують лінію оборони від Нікольського до Розівки – кордону між Донецькою і Запорізькою областями в напрямку Пологів.
Крім того, вони частково будуються на південь від Нікольського – до Мангуша. Цей напрямок цікавий тим, що українські військові можуть по ньому перерізати сухопутний коридор до Криму, навіть не заходячи в Маріуполь.
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