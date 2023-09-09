Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сказал 24 Каналу, что российские захватчики разумно оценивают риски при всей показной браваде в пропаганде.

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"Они активно везут древесину, чтобы укреплять блиндажи. Везут технику, которая уже не может передвигаться самостоятельно, чтобы ее закапывать и использовать исключительно как огневые точки", – рассказал Андрющенко.

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По его словам, оккупанты усиленно укрепляются уже более двух недель. Они начали строиться, как только вышли из Урожайного.

Где лежит вражеская линия обороны

На сегодня российские оккупанты строят линию обороны от Никольского до Розовки – границы между Донецкой и Запорожской областями в направлении Пологов.

Кроме того, они частично строятся на юг от Никольского – к Мангушу. Это направление интересно тем, что украинские военные могут по нему перерезать сухопутный коридор в Крым, даже не заходя в Мариуполь.

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