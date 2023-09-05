Такую цифру 24 Каналу озвучил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Данная тенденция будет продолжаться до деоккупации города.

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Ликвидация оккупантов

Цифру в 21 человек подтвердили и российские так называемые СМИ и паблики. Речь как о солдатах, так и офицерах. В первую очередь, это "акции" участников движения сопротивления Мариуполя, подчеркнул Андрющенко. А также тех горожан, у которых рвется терпение и вместо оружия они берут в руки, например, яд для крыс.

Среди этого всего подавляющее количество потерь россиян из-за отравлений. Очень любят они наш борщ и водку, а мы удачно этим пользуемся. Вспомнить только как офицерский состав удачно накормили "праздничным" ужином,

– подчеркнул он.

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Напомним, в начале августа мариупольские партизаны на одном из военных объектов отравили российских офицеров. Произошло это во время празднования дня ВМФ. В больницу в тяжелом состоянии попали 17 оккупантов, из которых двое моментально "поздоровались с Кобзоном".

"21 нечеловек точно на счету мариупольского сопротивления вместе с мариупольцами. На наш взгляд, это неплохие цифры как для города, который находится в глубоком тылу оккупированной Донецкой области. Будем двигаться дальше", – подчеркнул советник мэра Мариуполя.

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