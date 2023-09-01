Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу подробности инцидента. По его словам, жертв среди российских оккупантов нет, но точно должны быть убытки в их технике.
Вашему вниманию "Уровень тревожности растет": в оккупированном Мариуполе прогремели взрывы
"Там было полно техники, которая очень красиво пылала", – отметил Андрющенко.
Как известно, россияне оккупировали село Безымянное еще в 2014 году. Именно поэтому там непросто фиксировать данные после подобных инцидентов – нужно немного больше времени.
Ремонтная база оккупантов горит не впервые
В прошлом году почти в это же время украинские партизаны уже поджигали эту ремонтную базу. Тогда в результате успешной операции сдетонировал российский танк с боекомплектом.
"Пока мы ждем "хлопка" с неба, "хлопок" с земли тоже неплохо отрабатывает", – считает Андрющенко.
Взрывы в Мариуполе: последние новости
- В оккупированном городе 30 августа слышали взрывы – работала российская ПВО. Однако никаких попаданий в военные объекты не последовало. Скорее всего, неизвестные беспилотники летели куда-то дальше.
- Кроме того, в Мариуполе было громко 26 августа. В направлении села Чермалык и Новоазовского района вспыхнул пожар с детонацией.
- К тому же 14 августа произошел "прилет" по штабу российских оккупантов в селе Юрьевка под Мариуполем. С десяток захватчиков сразу отправились на "концерт к Кобзону", еще с полсотни – получили тяжелые ранения.