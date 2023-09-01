Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу подробности инцидента. По его словам, жертв среди российских оккупантов нет, но точно должны быть убытки в их технике.

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"Там было полно техники, которая очень красиво пылала", – отметил Андрющенко.

Как известно, россияне оккупировали село Безымянное еще в 2014 году. Именно поэтому там непросто фиксировать данные после подобных инцидентов – нужно немного больше времени.

Безымянное – село Новоазовской городской общины Кальмиусского района, расположенное на юге Донецкой области. С сентября 2014 года оккупировано российскими войсками. Весной 2022 года враг создал в селе фильтрационные лагеря, которые превратил в настоящие гетто для мариупольцев.

Ремонтная база оккупантов горит не впервые

В прошлом году почти в это же время украинские партизаны уже поджигали эту ремонтную базу. Тогда в результате успешной операции сдетонировал российский танк с боекомплектом.

"Пока мы ждем "хлопка" с неба, "хлопок" с земли тоже неплохо отрабатывает", – считает Андрющенко.

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