Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу подробиці інциденту. За його словами, жертв серед російських окупантів немає, але точно мають бути збитки в їхній техніці.

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"Там було повно техніки, яка дуже гарно палала", – зазначив Андрющенко.

Як відомо, росіяни окупували село Безіменне ще 2014 року. Саме тому там непросто фіксувати дані після подібних інцидентів – потрібно трохи більше часу.

Безіменне – село Новоазовської міської громади Кальміуського району, що лежить на півдні Донецької області. З вересня 2014 року окуповане російськими військами. Навесні 2022-го ворог створив у селі фільтраційні табори, які перетворив у справжні гетто для маріупольців.

Ремонтна база окупантів горить не вперше

Минулого року майже в цей самий час українські партизани вже підпалювали цю ремонтну базу. Тоді внаслідок успішної операції здетонував російський танк з боєкомплектом.

"Поки ми чекаємо "бавовни" з неба, "бавовна" з землі теж непогано відпрацьовує", – вважає Андрющенко.

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