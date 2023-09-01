Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу подробиці інциденту. За його словами, жертв серед російських окупантів немає, але точно мають бути збитки в їхній техніці.
До вашої уваги "Рівень тривожності зростає": в окупованому Маріуполі прогриміли вибухи
"Там було повно техніки, яка дуже гарно палала", – зазначив Андрющенко.
Як відомо, росіяни окупували село Безіменне ще 2014 року. Саме тому там непросто фіксувати дані після подібних інцидентів – потрібно трохи більше часу.
Ремонтна база окупантів горить не вперше
Минулого року майже в цей самий час українські партизани вже підпалювали цю ремонтну базу. Тоді внаслідок успішної операції здетонував російський танк з боєкомплектом.
"Поки ми чекаємо "бавовни" з неба, "бавовна" з землі теж непогано відпрацьовує", – вважає Андрющенко.
Вибухи в Маріуполі: останні новини
- В окупованому місті 30 серпня чули вибухи – працювала російська ППО. Однак жодних уражень військових об'єктів не було. Найімовірніше, невідомі безпілотники летіли кудись далі.
- Крім того, у Маріуполі було гучно 26 серпня. У напрямку села Чермалик та Новоазовського району спалахнула пожежа з детонацією.
- До того ж 14 серпня стався "прильот" по штабу російських окупантів у селі Юр'ївка під Маріуполем. З десяток загарбників відразу вирушили на "концерт до Кобзона", ще з пів сотні – отримали важкі поранення.