Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що ніяких уражень військових об'єктів окупантів в місті не було. Але, найімовірніше, ці добрі безпілотники могли летіти кудись на територію Росії.
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Ця "бавовна" не мала завітати в Маріуполь. Адже цілі були досить високо.
ППО вражала об'єкти, які летіли дуже високо. Тому це точно не та "бавовна", яка мала завітати в Маріуполь. Думаю, що це були безпілотники, які летіли до військової інфраструктури Росії десь на узбережжі Азовського моря,
– зауважив Андрющенко.
Цілком можливо, що це були розвідувальні безпілотники, які спостерігали за ситуацією. У будь-якому випадку поява таких об'єктів – "передвісник бавовни". Також окупанти продемонстрували точки розміщення їхніх ЗРК у Маріуполі, що теж є корисною інформацією.
Дивіться розмову з Петром Андрющенком на ютубі 24 Каналу
Крім того, окупанти мають намір провести так звані "вибори" на тимчасово окупованих територіях. Місце розташування штабу партії "Єдіная Росія" в Маріуполі вже давно відоме. Однак воно розміщене в приміщені школи, біля якого є також одна з головних лікарень міста та житлова забудова.
Тому ризиків щодо великої "бавовни" тут забагато. Але колаборанти все одно ще отримають відплату за свої дії.
Ситуація в Маріуполі: коротко
- 30 серпня в Маріуполі пролунали звуки вибухів. Відомо, що російська ППО відпрацювала над Центральним та Кальміуським районами міста.
- Окупанти будують укріплення навколо Маріуполя, побоюючись контрнаступу ЗСУ. Відомо, що вони зводять оборонні споруди у Нікольському, що за 15 – 18 кілометрів від міста.
- Загалом Маріуполь перебуває в окупації з травня 2022 року. За цей час місто поступово заростає чагарниками. Також там надзвичайно брудно. Який вигляд зараз має Маріуполь – дивіться фото на сайті 24 Каналу.