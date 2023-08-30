Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що ніяких уражень військових об'єктів окупантів в місті не було. Але, найімовірніше, ці добрі безпілотники могли летіти кудись на територію Росії.

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Ця "бавовна" не мала завітати в Маріуполь. Адже цілі були досить високо.

ППО вражала об'єкти, які летіли дуже високо. Тому це точно не та "бавовна", яка мала завітати в Маріуполь. Думаю, що це були безпілотники, які летіли до військової інфраструктури Росії десь на узбережжі Азовського моря,

– зауважив Андрющенко.

Цілком можливо, що це були розвідувальні безпілотники, які спостерігали за ситуацією. У будь-якому випадку поява таких об'єктів – "передвісник бавовни". Також окупанти продемонстрували точки розміщення їхніх ЗРК у Маріуполі, що теж є корисною інформацією.

Дивіться розмову з Петром Андрющенком на ютубі 24 Каналу

Крім того, окупанти мають намір провести так звані "вибори" на тимчасово окупованих територіях. Місце розташування штабу партії "Єдіная Росія" в Маріуполі вже давно відоме. Однак воно розміщене в приміщені школи, біля якого є також одна з головних лікарень міста та житлова забудова.

Тому ризиків щодо великої "бавовни" тут забагато. Але колаборанти все одно ще отримають відплату за свої дії.

Ситуація в Маріуполі: коротко