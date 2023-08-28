Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін. Він зауважив, що окупанти просто знищують металургійну столицю України.

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Серце обливається кров'ю

Декілька днів тому Забавін опублікував фотографії, які йому надіслали маріупольці з Лівобережного району. Такого точно не покажуть окупанти у своїх сюжетах так званої відбудови Маріуполя. Наприклад, бульвар Меотиди був одним з людних місць міста. Це шлях до нашого Азовського моря та там постійно бавилося багато дітей на майданчиках, багато маріупольців відпочивали.

Мені дуже важко про це говорити, зараз це місце (бульвар Меотиди – 24 Канал) перетворилося на чагарники. Дитячий майданчик повністю заріс травою. Маріуполь зараз схожий на Чорнобиль. Цей район міста практично безлюдний,

– зазначив депутат Маріупольської міськради.

У своїх брехливих сюжетах окупанти цинічно показують лише центр міста, який нібито відбудовують. Проте, якщо показати, що відбувається у Кальміуському чи Лівобережному районі, то це жорстко вдарить по російській пропаганді.

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Заводи ідуть на металобрухт

Після того, як кадирівцям віддали комбінат імені Ілліча, вони почали набирати працівників, щоб розбирати це все на металобрухт. Зараз окупанти вивозять та грабують металобрухт морським шляхом і автомобільним транспортом.

"Іде розграбування того, що залишилося та навряд чи у Маріуполі щось буде дійсно відбудовано. До деокупації міста росіянам не вдасться запустити процеси. Вся діяльність Росії, яка пов'язана з металургійними підприємствами, – це пограбування й заробіток на цьому", – сказав Забавін.

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Яка ситуація у Маріуполі