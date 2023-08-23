Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Також він показав відео з тимчасово окупованого міста.
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У Маріуполі конфліктують кадирівці та поліцаї
Андрющенко 23 серпня розповів про новий конфлікт між кадирівцями та поліцейськими-колаборантами.
Свято продовжується. На зв'язку Маріуполь. Новий конфлікт між кадирівцями та тепер поліцаями. Прямо зараз проспект Миру – вже купа "Ахмату" та маріупольсько-донецькі зрадники. Конфліктують,
– написав радник міського голови.
Він припустив, що так звана поліція тимчасово окупованого міста могла спробувати "когось не того затримати".
"Попкорну? Може, сьогодні врешті-решт влаштують дуель? Свято ж", – підсумував Андрющенко.
Дивіться відео з тимчасово окупованого Маріуполя
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Коротко про ситуацію в Маріуполі
- Росія продовжує приховувати свої теракти в тимчасово окупованому Маріуполі. Нещодавно загарбники цинічно відкрили супермаркет на місці братської могили цивільних.
- Окрім цього, в місті досі тривають жорстокі репресії – росіяни масово затримують людей, яких запідозрили в нелояльності до окупаційної влади. Проте далеко не всі з 10 тисяч заарештованих опиралися загарбникам. Причина затримань проста – росіянам потрібно звітувати керівництву про успішну роботу.
- Зараз Росія перетворює Маріуполь на логістичний хаб і майбутню фортецю на узбережжі Азовського моря. Вони готуються до можливого розірвання українськими захисниками сухопутного коридору між Росією та Кримом. Попри це, наша держава може вираховувати місця скупчення ворожих сил та завдавати по них ударів далекобійною зброєю.