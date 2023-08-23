Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Також він показав відео з тимчасово окупованого міста.

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У Маріуполі конфліктують кадирівці та поліцаї

Андрющенко 23 серпня розповів про новий конфлікт між кадирівцями та поліцейськими-колаборантами.

Свято продовжується. На зв'язку Маріуполь. Новий конфлікт між кадирівцями та тепер поліцаями. Прямо зараз проспект Миру – вже купа "Ахмату" та маріупольсько-донецькі зрадники. Конфліктують,

– написав радник міського голови.

Він припустив, що так звана поліція тимчасово окупованого міста могла спробувати "когось не того затримати".

"Попкорну? Може, сьогодні врешті-решт влаштують дуель? Свято ж", – підсумував Андрющенко.

Дивіться відео з тимчасово окупованого Маріуполя

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Коротко про ситуацію в Маріуполі